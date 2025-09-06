Ex-BBB Isabelle Nogueira posta novas fotos de biquíni se divertindo no México e incendeia o clima nas redes sociais
Isabelle Nogueira, de 32 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novas fotos curtindo Isla Mujeres, no México. A ex-participante do Big Brother Brasil apareceu de biquíni em meio às águas cristalinas e descreveu a viagem como a realização de um sonho de infância.
“Sagitariana raiz como eu sou, amooo viajar. Hoje realizo sonhos de infância (glória a Deus). Sonhei em conhecer esse lugar”, escreveu Isabelle em suas redes sociais.
Nas imagens, a influenciadora surge relaxada, aproveitando o cenário tropical e o sol do México. O estilo descontraído e o visual paradisíaco das fotos destacam o momento de lazer e mostram como Isabelle aproveita a viagem de forma plena. Cada clique evidencia não apenas a paisagem exuberante, mas também o carisma da ex-BBB.
Os seguidores não deixaram de comentar sobre a beleza e o charme da influenciadora. “A mulher está um luxoooo! Maravilhosa, plena, belíssima, amada e muito abençoada!”, escreveu uma fã. Outros elogios incluíram comentários como “Quanta beleza em uma foto. Perfeição!!” e “É cada foto mais linda que a outra”, mostrando o impacto que as publicações tiveram nas redes.
A viagem de Isabelle Nogueira reforça seu estilo de vida conectado à natureza e à exploração de lugares paradisíacos. Entre fotos de paisagens e momentos de descontração, a ex-BBB conquistou não apenas elogios, mas também inspira seus seguidores a valorizar experiências únicas e a realizar sonhos de viagem.
