Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/09/2025 às 7:54
Giovanna Ewbank experimenta diferentes biquínis e corpo de 'boneca' impressiona

Giovanna Ewbank, influencer, em seu perfil na rede social, fez um compilado de vídeos, experimentado os mais diferentes tipos de biquíni.

“E se eu misturasse calça bloomer de renda, biquíni de poá e colocasse um crochêzinho na cabeça? Será que dá bom?”, questionou na legenda da publicação. Porém, o que chamou atenção mesmo foi o corpo de ‘boneca’ da esposa de Bruno Gagliasso.

“Você pode tudo, meu amor, eu que não posso”, “Que lindeza”, “Compre sempre maravilhosa”, “Linda sempre, né”, “Como sempre divando”, “Gostosa da por**”, comentou Juliette.

Em julho, Giovanna Ewbank se mostrou furiosa com um comentário polêmico de um dos sócios da Rede TV!, Marcelo de Carvalho, que usou um termo supostamente racista, para contar sobre um furto que aconteceu com o irmão de seu filho.

“Você foi racista e não sou eu quem está dizendo. Foi você quem escolheu ser ao escrever isso nas redes. “Racismo é crime, assim como furto. Sabia?”, desabafou na época.

