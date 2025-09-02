fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

De biquíni, ex-BBB Isabelle Nogueira encanta fãs com cliques paradisíacos no México

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 19:03
De biquíni, ex-BBB Isabelle Nogueira encanta fãs com cliques paradisíacos no México
De biquíni, ex-BBB Isabelle Nogueira encanta fãs com cliques paradisíacos no México - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Isabelle Nogueira, de 32 anos, abriu seu álbum de viagem à Ilha Holbox, na península de Yucatán, e arrancou elogios nas redes sociais nesta terça-feira (2). A ex-BBB exibiu o corpo e a paisagem paradisíaca em cliques que mostram momentos de descanso, inclusive relaxando em uma rede.

Segundo a própria, a viagem é uma espécie de mini-férias, enquanto se prepara para o Carnaval do próximo ano com a escola de samba Grande Rio. “Tenho um calendário de eventos com a Grande Rio, escola que eu amo. Chego lá e me sinto no meu solo sagrado”, comentou Isabelle.

A musa da Grande Rio também aproveitou para reforçar sua postura sobre autoestima e liberdade corporal. Recentemente, ao responder uma seguidora que criticou fotos de biquíni, Isabelle disse: “Onde eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage, mulher”.

A postura confiante e os cliques paradisíacos conquistaram a web, mostrando que Isabelle aproveita cada momento da viagem em grande estilo.

O post De biquíni, ex-BBB Isabelle Nogueira encanta fãs com cliques paradisíacos no México foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Estilosa como sempre, Carolina Portaluppi posta fotos de biquíni para se despedir do verão na Europa
Carolina Portaluppi

Estilosa como sempre, Carolina Portaluppi posta fotos de biquíni para se despedir do verão na Europa
Na Grécia, Luciana Gimenez levanta biquíni de oncinha e mostra corpão
Famosas de biquíni

Na Grécia, Luciana Gimenez levanta biquíni de oncinha e mostra corpão

Compartilhe

Tags