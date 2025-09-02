De biquíni, ex-BBB Isabelle Nogueira encanta fãs com cliques paradisíacos no México
Isabelle Nogueira, de 32 anos, abriu seu álbum de viagem à Ilha Holbox, na península de Yucatán, e arrancou elogios nas redes sociais nesta terça-feira (2). A ex-BBB exibiu o corpo e a paisagem paradisíaca em cliques que mostram momentos de descanso, inclusive relaxando em uma rede.
Segundo a própria, a viagem é uma espécie de mini-férias, enquanto se prepara para o Carnaval do próximo ano com a escola de samba Grande Rio. “Tenho um calendário de eventos com a Grande Rio, escola que eu amo. Chego lá e me sinto no meu solo sagrado”, comentou Isabelle.
A musa da Grande Rio também aproveitou para reforçar sua postura sobre autoestima e liberdade corporal. Recentemente, ao responder uma seguidora que criticou fotos de biquíni, Isabelle disse: “Onde eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage, mulher”.
A postura confiante e os cliques paradisíacos conquistaram a web, mostrando que Isabelle aproveita cada momento da viagem em grande estilo.
