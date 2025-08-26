Na Grécia, Luciana Gimenez levanta biquíni de oncinha e mostra corpão
Luciana Gimenez, apresentadora, apareceu de biquíni de oncinha, em cliques sensuais na Grécia. A beldade deu zoom no decote e mostrou as curvas poderosas, para a alegria dos seguidores.
“Linda”, “Amei o biquíni”, “Diva”, “Ficou incrível de oncinha”, “Pioneira das divas”, “Arrasou”, “Isso que é mulher de verdade”, “Gata”, “Que arraso”, “Belíssima”, “Luciana sempre aquele corpo de modelo”, foram alguns comentários.
Recentemente, a apresentadora do Superpop, da Rede TV!, confessou que tem uma certa obsessão em cuidar dos dentes. “Quem me conhece sabe da minha obsessão com dentes, né? Eu acho que tem que pensar nos dentes como um tesouro porque eles quebram, fazem cárie”, começou.
“É o mesmo dente, uma vez que nasce a segunda dentição, o que eu acho tão injusto, podia ter a terceira. Esses dentes são os que a gente fica. Eu não entendo quando as pessoas fazem coisas absurdas nos dentes”, concluiu.
