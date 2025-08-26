Na Grécia, Luciana Gimenez levanta biquíni de oncinha e mostra corpão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luciana Gimenez, apresentadora, apareceu de biquíni de oncinha, em cliques sensuais na Grécia. A beldade deu zoom no decote e mostrou as curvas poderosas, para a alegria dos seguidores.

“Linda”, “Amei o biquíni”, “Diva”, “Ficou incrível de oncinha”, “Pioneira das divas”, “Arrasou”, “Isso que é mulher de verdade”, “Gata”, “Que arraso”, “Belíssima”, “Luciana sempre aquele corpo de modelo”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Poliana Rocha faz forte desabafo sobre o corpo: ‘Respeitar os limites’

Recentemente, a apresentadora do Superpop, da Rede TV!, confessou que tem uma certa obsessão em cuidar dos dentes. “Quem me conhece sabe da minha obsessão com dentes, né? Eu acho que tem que pensar nos dentes como um tesouro porque eles quebram, fazem cárie”, começou.

“É o mesmo dente, uma vez que nasce a segunda dentição, o que eu acho tão injusto, podia ter a terceira. Esses dentes são os que a gente fica. Eu não entendo quando as pessoas fazem coisas absurdas nos dentes”, concluiu.

O post Na Grécia, Luciana Gimenez levanta biquíni de oncinha e mostra corpão foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.