Pernambuco | Notícia

Incêndio em rede de telecomunicações prejudica fornecimento de internet e eletricidade na Zona Sul do Recife

Chamas tiveram início na manhã desta quarta-feira, na Av. República Árabe Unida, bairro do Pina. Fluxo do trânsito não foi prejudicado, informa CTTU

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 13/08/2025 às 8:44 | Atualizado em 13/08/2025 às 9:12
Incêndio na rede de telecomunicações na Zona Sul do Recife
Incêndio na rede de telecomunicações na Zona Sul do Recife - Cortesia

Um incêndio foi registrado por transeuntes nas primeiras horas desta quarta-feira (13), na Av. República Árabe Unida, bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Rede de telecomunicações foi atingida e a distribuição de internet foi prejudicada na área.

Rede elétrica e de telecomunicações afetada

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que as chamas tiveram início justamente na rede de telecomunicações, mas alastrou-se e consumiu parte da rede de distribuição de energia. Diversos fios estão pendurados e soltos nas calçadas da via.

O fornecimento dos dois serviços foi afetado nas localidades próximas à Av. República Árabe Unida, perto do Shopping RioMar. Ainda de acordo com a Neoenergia Pernambuco, equipes de eletricistas iniciarão o reparo após o controle das chamas pelo corpo de Bombeiros. Não há previsão para a normalização.

Trânsito não foi prejudicado

A via dá acesso a principais áreas do Recife, dado sua ligação com a Via Mangue e à proximidade com a Av. Governador Agamenon Magalhães. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o trânsito na área não foi comprometido e o fluxo segue normal.

