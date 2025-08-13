FGTS: Caixa libera saque por calamidade para trabalhadores de município em Pernambuco; veja quem tem direito
Benefício é destinado a quem possui saldo na conta do FGTS e não realizou saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses; valor pode chegar a R$ 6.220
Clique aqui e escute a matéria
A partir desta quarta-feira (13), trabalhadores de Primavera, na Zona da Mata pernambucana, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por motivo de calamidade, em razão das fortes chuvas que atingiram o município. O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS até 10 de novembro.
Quem tem direito ao saque calamidade?
De acordo com os endereços identificados pela Defesa Civil do município, o benefício é destinado a quem possui saldo na conta do FGTS e não realizou saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível.
Como solicitar pelo aplicativo
O saque pode ser feito por meio digital, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Veja como fazer:
- Instale o aplicativo FGTS, disponível na App Store e na Google Play Store;
- Entre com sua conta Gov.br;
- Acesse a opção "Saques";
- Escolha a opção "calamidade pública";
- Informe o município - neste caso, Primavera/PE;
- Envie os documentos pedidos;
- Indique uma conta de qualquer banco para o depósito.
Documentos necessários
Os moradores podem solicitar o saque até o dia 10 de novembro, de acordo com os endereços identificados pela Defesa Civil de Primavera, enviando os seguintes documentos:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Documento de identidade: RG, CNH ou passaporte (frente e verso);
- Selfie (foto de rosto): com o documento de identidade visível;
- Comprovante de residência: No nome do trabalhador, seja conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito ou outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.
Caso não possua comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar:
- Declaração do município atestando residência na área afetada;
- Declaração própria com nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP (as informações serão verificadas pela Caixa nos cadastros oficiais do Governo Federal);
- Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />