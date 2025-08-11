fechar
Paulista promove Mutirão de Empregabilidade para pessoas com deficiência

A prefeitura de Paulista realiza, nesta terça-feira (12), das 8h às 11h30, o Mutirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência

Por Aisha Vitória Publicado em 11/08/2025 às 14:13 | Atualizado em 11/08/2025 às 14:39
Prefeitura de Paulista realiza, nesta terça-feira (12), das 8h às 11h30, o Mutirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência.
Prefeitura de Paulista realiza, nesta terça-feira (12), das 8h às 11h30, o Mutirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência.

Para celebrar o Dia Natural dos Direitos Humanos, a prefeitura de Paulista realiza, nesta terça-feira (12), das 8h às 11h30, o Mutirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência.

O evento será organizado no Centro Administrativo da Prefeitura, na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, n°222, no bairro de Maranguape I, tendo como objetivo incentivar a inclusão, a valorização e a inserção desse público no mercado de trabalho.

Oportunidades

O mutirão oferecerá vagas exclusivas em diferentes áreas, incluindo embalador, operador de caixa, balconista de padaria, repositor (mercearia, hortifrúti e frios), auxiliar de açougue, auxiliar de estacionamento, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de produção e auxiliar de serviços gerais.

Embora a prioridade seja atender moradores de Paulista, candidatos de cidades vizinhas também poderão participar, ampliando a chance de inclusão do mercado e reforçando o caráter regional da iniciativa.

Programação

Além das oportunidades de emprego, a programação contará com palestras formativas e de conscientização destinadas à comunidade e a colaboradores do Grupo Mateus.

Entre os temas abordados estarão os direitos direitos da pessoa com deficiência, combate ao preconceito, racismo, bullying e outras formas de discriminação.

Declarações dos profissionais

Para o superintendente de Direitos Humanos de Paulista, Kléber Pyrrho, a iniciativa representa um avanço na promoção de uma cidadania mais justa.

“Essa ação conjunta mostra que é possível romper barreiras históricas de exclusão com políticas públicas que promovam cidadania, dignidade e protagonismo. A inclusão começa com a escuta, o acolhimento e o compromisso com a equidade”, afirmou.

A secretária municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos, Amanda Rodrigues, destacou a articulação entre o poder público e instituições privadas.

“Temos o compromisso de combater o capacitismo e valorizar a pessoa com deficiência. Esse momento é essencial para fortalecer políticas públicas, empoderar e reconhecer o valor dessa mão de obra, tantas vezes invisibilizada”, disse.

Já a diretora da Pessoa com Deficiência, Maria Eduarda Lucena, considera o evento um marco.

“O Dia da Empregabilidade promove a inclusão no mercado de trabalho, fortalece direitos, quebra barreiras e valoriza o potencial de cada indivíduo”, concluiu.

