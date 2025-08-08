Governo lançará licitação para requalificação do Aeroporto de Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto prevê melhoria na pista de pouso e decolagem, ampliação do pátio de aeronaves e novo estacionamento. Serão investidos mais de R$ 150 milhões

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), lançará o edital de licitação para requalificação do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste do Estado. Essa é mais uma etapa para que as obras de modernização e ampliação possam acontecer.

"A requalificação do Aeroporto de Caruaru foi um compromisso assumido na nossa gestão e que ganha mais uma etapa agora. Também estamos cuidando do Aeroporto de Fernando de Noronha e avançando em outras inúmeras obras estruturais a partir da requalificação de estradas e de obras hídricas", afirmou a governadora Raquel Lyra.

O projeto prevê investimentos na pista de pouso e decolagem para o recebimento de aeronaves de maior porte, ampliação do pátio de aeronaves e construção de um novo estacionamento. "Serão investidos mais de R$ 150 milhões. Uma obra muito estratégica para o Agreste e o Sertão de Pernambuco", destacou Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

“O Aeroporto Oscar Laranjeira é uma entrega importante e estratégica da gestão Raquel Lyra, não só para Caruaru, mas para todo o Agreste e também para o nosso Polo de Confecções. Esse investimento é importante porque vai ampliar e modernizar a unidade, garantindo mais desenvolvimento econômico para toda a região”, destacou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

Desde o início da gestão Raquel Lyra, os investimentos na unidade foram retomados. Entre eles, a instalação do balizamento noturno, melhorias na pista de pouso e decolagem, e reforço no sistema de combate a incêndio.

A unidade faz parte do sistema aeroportuário de Pernambuco e é primordial para o desenvolvimento econômico da região, bem como para o fortalecimento da aviação regional.