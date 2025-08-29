fechar
Pernambuco | Notícia

Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne fiéis neste sábado no Recife Antigo

Celebração final acontece na Igreja Madre de Deus, com missa presidida por Dom Paulo Jackson e procissão pelas ruas do bairro histórico

Por Isabella Moura Publicado em 29/08/2025 às 13:45
Registros da Festa de Nossa Senhora da Cabeça
Registros da Festa de Nossa Senhora da Cabeça

A Festa de Nossa Senhora da Cabeça chega ao seu encerramento neste sábado (30), com uma programação especial na Igreja Madre de Deus, localizada na Rua da Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo.

O templo, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é palco da festividade religiosa que, ao longo de seis dias, reuniu devotos sob o tema “Peregrinos de Esperança Sob o Manto de Nossa Senhora da Cabeça!”.

A celebração de encerramento começa às 9h30 com a recitação do Terço, seguida, às 10h, da Santa Missa presidida por Dom Paulo Jackson, Arcebispo de Olinda e Recife, com participação do pároco Padre Damião Silva. A missa será transmitida ao vivo pela Rádio Olinda FM 105.3, a Rádio da Família, permitindo que devotos de toda a região participem.

Logo após a missa, acontece a procissão com o andor de Nossa Senhora da Cabeça, percorrendo as principais ruas do Recife Antigo, em um momento de fé, devoção e tradição.

Tradição e Devoção

divulgação
Registros da Festa de Nossa Senhora da Cabeça

A devoção a Nossa Senhora da Cabeça tem origem no ano de 1227, na Espanha, quando a Virgem teria aparecido ao camponês Juan, curando milagrosamente seu braço amputado e pedindo a construção de uma capela.

Outro milagre atribuído à santa ocorreu quando um homem condenado à forca foi salvo por intervenção divina, levando o rei a conceder-lhe o perdão. Esses episódios fortaleceram a imagem da Virgem como símbolo de intercessão, frequentemente representada segurando uma cabeça.

A tradição chegou ao Brasil com força, especialmente no Recife, onde a fé em Nossa Senhora da Cabeça se mantém viva através das celebrações anuais promovidas pela Arquidiocese de Olinda e Recife.

