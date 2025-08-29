Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne fiéis neste sábado no Recife Antigo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Celebração final acontece na Igreja Madre de Deus, com missa presidida por Dom Paulo Jackson e procissão pelas ruas do bairro histórico

Clique aqui e escute a matéria

A Festa de Nossa Senhora da Cabeça chega ao seu encerramento neste sábado (30), com uma programação especial na Igreja Madre de Deus, localizada na Rua da Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo.

O templo, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é palco da festividade religiosa que, ao longo de seis dias, reuniu devotos sob o tema “Peregrinos de Esperança Sob o Manto de Nossa Senhora da Cabeça!”.

A celebração de encerramento começa às 9h30 com a recitação do Terço, seguida, às 10h, da Santa Missa presidida por Dom Paulo Jackson, Arcebispo de Olinda e Recife, com participação do pároco Padre Damião Silva. A missa será transmitida ao vivo pela Rádio Olinda FM 105.3, a Rádio da Família, permitindo que devotos de toda a região participem.

Logo após a missa, acontece a procissão com o andor de Nossa Senhora da Cabeça, percorrendo as principais ruas do Recife Antigo, em um momento de fé, devoção e tradição.

Tradição e Devoção

Registros da Festa de Nossa Senhora da Cabeça - divulgação

A devoção a Nossa Senhora da Cabeça tem origem no ano de 1227, na Espanha, quando a Virgem teria aparecido ao camponês Juan, curando milagrosamente seu braço amputado e pedindo a construção de uma capela.

Outro milagre atribuído à santa ocorreu quando um homem condenado à forca foi salvo por intervenção divina, levando o rei a conceder-lhe o perdão. Esses episódios fortaleceram a imagem da Virgem como símbolo de intercessão, frequentemente representada segurando uma cabeça.

A tradição chegou ao Brasil com força, especialmente no Recife, onde a fé em Nossa Senhora da Cabeça se mantém viva através das celebrações anuais promovidas pela Arquidiocese de Olinda e Recife.



Saiba como acessar o JC Premium