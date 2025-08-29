Previsão do tempo: revezamento de sol e chuva durante o fim de semana em Pernambuco
Apac prevê instabilidade na sexta-feira (29), enquanto sábado (30) e domingo (31) devem apresentar tempo mais firme no estado pernambucano
Clique aqui e escute a matéria
O último fim de semana de agosto em Pernambuco deve ser marcado por tempo firme na maior parte do estado, mas com possibilidade de pancadas isoladas. Ainda assim, as condições não devem atrapalhar atividades e passeios ao ar livre, desde que haja atenção para os momentos de instabilidade.
Onde vai chover neste fim de semana?
A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) indica que a sexta-feira (29) deve concentrar a maior instabilidade, com possibilidade de precipitações fracas a moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. No Agreste, a tendência é de chuva fraca no mesmo dia.
Já no sábado (30) e no domingo (31), o cenário muda: o tempo fica mais firme e estiado, com apenas registros pontuais de chuvas fracas nas Matas e na RMR, enquanto o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco permanecem sem tendência de precipitação para todos os dias.
Frio de madrugada, calor de dia
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo segue nublado em grande parte do estado, com variações típicas do fim de agosto. No Recife, os termômetros devem oscilar entre 22 °C e 28 °C, enquanto em cidades da Zona da Mata, como Palmares e Carpina, as máximas chegam a 27 °C e 28 °C, respectivamente.
No Agreste, Caruaru deve registrar mínima de 16 °C e máxima de 27 °C, cenário que pode trazer um friozinho durante a noite e a madrugada. Já no Sertão, as temperaturas ficam mais elevadas: Serra Talhada pode alcançar 29 °C, e em Petrolina a máxima prevista é de 30 °C, mesmo com as manhãs mais frescas, perto dos 18 °C.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp