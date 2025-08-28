Previsão do tempo: Apac prevê mais um dia de estiagem em Pernambuco nesta quinta (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mesmo com a indicação de tempo firme ontem, algumas cidades registraram pancadas de chuva; Jaboatão dos Guararapes teve o maior acumulado

A quinta-feira (28) em Pernambuco deve ser de tempo estável, sem previsão de chuva para a maior parte das regiões, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A exceção é a Mata Sul, que pode registrar pancadas fracas ao longo do dia.

Chuva contrariou a previsão anterior

Apesar da previsão de estiagem feita para a quarta-feira (27), algumas cidades tiveram pancadas de chuva nas últimas 24 horas. O destaque foi Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, que registrou 11.08 mm e foi o único município a ultrapassar a marca de 10 mm.

O episódio mostra que, mesmo em dias de tempo firme, pode haver variação pontual nas condições do tempo. Veja os maiores acumulados registrados pela Apac nas últimas 24h:

Jaboatão dos Guararapes - 11.08 mm

Barreiros - 9.06 mm

Cortês - 8.46 mm

Bonito - 7.69 mm

Tamandaré - 7.09 mm

Cabo de Santo Agostinho - 5.93 mm

Moreno - 5.72 mm

Rio Formoso - 5.35 mm

Ipojuca - 5.11 mm

Recife - 5 mm

