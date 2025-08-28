fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Apac prevê mais um dia de estiagem em Pernambuco nesta quinta (28)

Mesmo com a indicação de tempo firme ontem, algumas cidades registraram pancadas de chuva; Jaboatão dos Guararapes teve o maior acumulado

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 28/08/2025 às 8:24 | Atualizado em 28/08/2025 às 8:25
Faz sol em Pernambuco
Faz sol em Pernambuco - Cristiane Ribeiro/JC

A quinta-feira (28) em Pernambuco deve ser de tempo estável, sem previsão de chuva para a maior parte das regiões, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A exceção é a Mata Sul, que pode registrar pancadas fracas ao longo do dia.

Chuva contrariou a previsão anterior

Apesar da previsão de estiagem feita para a quarta-feira (27), algumas cidades tiveram pancadas de chuva nas últimas 24 horas. O destaque foi Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, que registrou 11.08 mm e foi o único município a ultrapassar a marca de 10 mm.

O episódio mostra que, mesmo em dias de tempo firme, pode haver variação pontual nas condições do tempo. Veja os maiores acumulados registrados pela Apac nas últimas 24h:

  • Jaboatão dos Guararapes - 11.08 mm
  • Barreiros - 9.06 mm
  • Cortês - 8.46 mm
  • Bonito - 7.69 mm
  • Tamandaré - 7.09 mm
  • Cabo de Santo Agostinho - 5.93 mm
  • Moreno - 5.72 mm
  • Rio Formoso - 5.35 mm
  • Ipojuca - 5.11 mm
  • Recife - 5 mm

