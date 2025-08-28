Previsão do tempo: Apac prevê mais um dia de estiagem em Pernambuco nesta quinta (28)
Mesmo com a indicação de tempo firme ontem, algumas cidades registraram pancadas de chuva; Jaboatão dos Guararapes teve o maior acumulado
A quinta-feira (28) em Pernambuco deve ser de tempo estável, sem previsão de chuva para a maior parte das regiões, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A exceção é a Mata Sul, que pode registrar pancadas fracas ao longo do dia.
Chuva contrariou a previsão anterior
Apesar da previsão de estiagem feita para a quarta-feira (27), algumas cidades tiveram pancadas de chuva nas últimas 24 horas. O destaque foi Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, que registrou 11.08 mm e foi o único município a ultrapassar a marca de 10 mm.
O episódio mostra que, mesmo em dias de tempo firme, pode haver variação pontual nas condições do tempo. Veja os maiores acumulados registrados pela Apac nas últimas 24h:
- Jaboatão dos Guararapes - 11.08 mm
- Barreiros - 9.06 mm
- Cortês - 8.46 mm
- Bonito - 7.69 mm
- Tamandaré - 7.09 mm
- Cabo de Santo Agostinho - 5.93 mm
- Moreno - 5.72 mm
- Rio Formoso - 5.35 mm
- Ipojuca - 5.11 mm
- Recife - 5 mm