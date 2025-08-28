fechar
Blog Dellas | Notícia

Waldemar Borges se dispõe a dar parecer sobre empréstimo no plenário da Alepe para apressar votação

Como o Governo tem maioria no plenário, a expectativa é de que o plenário não só aprove os empréstimos, como restabeleça o projeto original

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 28/08/2025 às 8:21
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Um dos primeiros deputados de Oposição na Assembleia a fazer objeções à concessão de mais autorizações de empréstimo para a governadora Raquel Lyra, o deputado Waldemar Borges, do PSB, se dispôs esta quarta-feira a dar o parecer da Comissão de Administração, da qual é presidente, no próprio plenário para, se for o caso, apressar a decisão de toda a casa sobre o assunto. A deputada Débora Almeida, que conversou com o parlamentar sobre o assunto, fez essa revelação em pronunciamento e aproveitou para apelar, mais uma vez, ao presidente Álvaro Porto para pautar o quanto antes a votação, do primeiro empréstimo de R$1,5 bi, alegando que ele é fundamental para o Arco Metropolitano e a continuidade da duplicação da BR-232.

Débora viu na postura de Waldemar, segundo revelou a este blog, um sinal de que este empréstimo e o de R$ 1,7 bi, que vai ser apreciado pela Comissão de Justiça, na próxima terça-feira, podem receber sinal verde da Alepe ainda no mês de setembro. Como o Governo tem maioria no plenário a expectativa é de que o plenário não só aprove os empréstimos como restabeleça o projeto original do Governo, derrubando emenda do deputado Antonio Coelho que propôs, e está sendo aprovado pela maioria oposicionista nas comissões, destinar 50% do valor projetado para obras e ações nos municípios, o que, no entender dos governistas, é ilegal.

O empréstimo de R$ 1,5 bi já passou pelas comissões de Justiça e de Finanças e só falta a de Administração. Como esta comissão só se reúne na próxima quarta-feira, o deputado Waldemar Borges fez a proposta de antecipação com o parecer de sua comissão feito no plenário, como é comum quando há interesse na Alepe de apressar a votação de uma matéria. A pauta de votações, porém, é definida pelo presidente Álvaro Porto, mas caso ele assim o determine, o empréstimo pode ir a plenário na próxima terça-feira, dia em que os deputados fazem questão de estar presentes na Alepe pois matérias de quórum qualificado são votadas nesse dia da semana.

Sai CPI e entram Lula e Bolsonaro

Com a CPI judicializada, a sessão plenária da Assembleia esta quarta-feira foi ocupada por embates entre bolsonaristas e petistas. O deputado Doriel Barros, do PT, fez um pronunciamento sobre a baixa aprovação de Lula nos meios evangélico e do agronegócio ao que chamou de “ingratidão”. Com números disse que Lula destinou recursos às pessoas mais pobres, que seriam evangélicas em sua maioria, segundo ele, e ao agronegócio do que Bolsonaro. Assim que saiu da tribuna foi acusado pelos deputados Alberto Feitosa e Renato Antunes, do PL, de ter agredido os evangélicos chamando-os de ingratos e dominados pelos pastores. Renato afirmou que os evangélicos não gostam de Lula porque “ele e o PT defendem o aborto, a ideologia de gênero e atacam a família”. Doriel tentou se explicar afirmando que nem todo evangélico é contra Lula: “conheço muitos que o admiram”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Pergunta que não quer calar

Quem vai fazer a maior manifestação no dia 7 de setembro – a direita ou a esquerda?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

Leia também

Em banho-maria, CPI da Publicidade vira batalha judicial e não tem data para atuar
Politica

Em banho-maria, CPI da Publicidade vira batalha judicial e não tem data para atuar

Lula defende regulação de big techs durante reunião ministerial
Política

Lula defende regulação de big techs durante reunião ministerial

Compartilhe

Tags