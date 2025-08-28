fechar
Metrô do Recife: Linha Sul continua paralisada nesta quinta-feira (28)

Foi implementado um reforço na frota de ônibus para minimizar o impacto do serviço paralisado; CBTU não informou sobre previsão de retorno

Por JC Publicado em 28/08/2025 às 8:08 | Atualizado em 28/08/2025 às 8:16
Linha Sul do metrô segue paralisada na manhã desta quinta-feira (28)
Linha Sul do metrô segue paralisada na manhã desta quinta-feira (28) - TV Jornal

A Linha Sul do metrô do Recife, que sofreu um curto-circuito na manhã da quarta-feira (27), continua paralisada nesta quinta (28). Passageiros que utilizam os sistema metroviário estão tendo que recorrer a rotas alternativas de transporte, causando tumultos nas estações de ônibus e superlotação nos veículos.

Quando a linha sul volta a funcionar?

Após a incidente, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, por meio de nota, que o funcionamento seria regularizado ao longo da quinta-feira, mas sem previsão de horário.

Foi estabelecido, ainda, um reforço na frota de ônibus para minimizar os impactos causados aos passageiros, que diariamente passam pelas 12 estações da linha, ligando o município de Jaboatão dos Guararapes ao Centro do Recife.

Até o momento da publicação desta notícia, não houve atualização de nota da companhia.

Sidney Lucena/JC Imagem
Passageiros formam filas para pegar ônibus na estação de Cajueiro Seco - Sidney Lucena/JC Imagem

Veja a reportagem da TV Jornal

 

