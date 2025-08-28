Metrô do Recife: Linha Sul continua paralisada nesta quinta-feira (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Foi implementado um reforço na frota de ônibus para minimizar o impacto do serviço paralisado; CBTU não informou sobre previsão de retorno

A Linha Sul do metrô do Recife, que sofreu um curto-circuito na manhã da quarta-feira (27), continua paralisada nesta quinta (28). Passageiros que utilizam os sistema metroviário estão tendo que recorrer a rotas alternativas de transporte, causando tumultos nas estações de ônibus e superlotação nos veículos.

Quando a linha sul volta a funcionar?

Após a incidente, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, por meio de nota, que o funcionamento seria regularizado ao longo da quinta-feira, mas sem previsão de horário.

Foi estabelecido, ainda, um reforço na frota de ônibus para minimizar os impactos causados aos passageiros, que diariamente passam pelas 12 estações da linha, ligando o município de Jaboatão dos Guararapes ao Centro do Recife.

Até o momento da publicação desta notícia, não houve atualização de nota da companhia.

Passageiros formam filas para pegar ônibus na estação de Cajueiro Seco - Sidney Lucena/JC Imagem

Veja a reportagem da TV Jornal