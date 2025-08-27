fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: vai chover na gravação do DVD de Priscila Senna?

Apac prevê estiagem para todo o estado de Pernambuco nesta quarta-feira (27); Inmet aponta temperaturas elevadas durante todo o dia

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 27/08/2025 às 8:11
Apac prev&ecirc; estiagem durante a grava&ccedil;&atilde;o do DVD de Priscila Senna, no Recife
Apac prevê estiagem durante a gravação do DVD de Priscila Senna, no Recife - Tião Siqueira/SJCC

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (27) em Pernambuco deve ser marcada por um cenário pouco visto neste inverno: estiagem em todas as regiões do estado. O céu está aberto para quem for prestigiar a gravação do DVD da cantora Priscila Senna, que acontece às 18h, no Marco Zero, coração do Recife.

Estiagem total

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), todas as regiões do estado devem permanecer sem registro de chuva nesta quarta-feira (27). O cenário é considerado atípico para o período do inverno, quando a tendência costuma ser de instabilidade, principalmente no litoral.

A tendência levantada pela agência aponta que, até o fim da semana, o tempo permaneça estável e sem expectativa de precipitações relevantes em Pernambuco.

Clima quente ao longo do dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas elevadas ao longo do dia, variando entre mínimas mais amenas pela manhã e máximas que podem passar dos 30°C em algumas cidades. Confira os principais destaques:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Palmares: mínima de 20°C e máxima de 20°C
  • Recife: mínima de 24°C e máxima de 29°C
  • Carpina: mínima de 22°C e máxima de 30°C
  • Caruaru: mínima de 17°C e máxima de 28°C
  • Serra Talhada: mínima de 17°C e máxima de 32°C
  • Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 32°C

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (26) deve ser de pouca chuva em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: terça-feira (26) deve ser de pouca chuva em Pernambuco
Priscila Senna: show no Recife Antigo terá 64% mais policiais que o de João Gomes
REFORÇO

Priscila Senna: show no Recife Antigo terá 64% mais policiais que o de João Gomes

Compartilhe

Tags