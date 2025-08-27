Previsão do tempo: vai chover na gravação do DVD de Priscila Senna?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apac prevê estiagem para todo o estado de Pernambuco nesta quarta-feira (27); Inmet aponta temperaturas elevadas durante todo o dia

A quarta-feira (27) em Pernambuco deve ser marcada por um cenário pouco visto neste inverno: estiagem em todas as regiões do estado. O céu está aberto para quem for prestigiar a gravação do DVD da cantora Priscila Senna, que acontece às 18h, no Marco Zero, coração do Recife.

Estiagem total



De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), todas as regiões do estado devem permanecer sem registro de chuva nesta quarta-feira (27). O cenário é considerado atípico para o período do inverno, quando a tendência costuma ser de instabilidade, principalmente no litoral.

A tendência levantada pela agência aponta que, até o fim da semana, o tempo permaneça estável e sem expectativa de precipitações relevantes em Pernambuco.

Clima quente ao longo do dia



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas elevadas ao longo do dia, variando entre mínimas mais amenas pela manhã e máximas que podem passar dos 30°C em algumas cidades. Confira os principais destaques:

Palmares: mínima de 20°C e máxima de 20°C

Recife: mínima de 24°C e máxima de 29°C

Carpina: mínima de 22°C e máxima de 30°C

Caruaru: mínima de 17°C e máxima de 28°C

Serra Talhada: mínima de 17°C e máxima de 32°C

Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 32°C

