Priscila Senna: show no Recife Antigo terá 64% mais policiais que o de João Gomes
Gravação do DVD da cantora no Marco Zero, nesta quarta-feira (27), mobilizará 671 militares em vários pontos da capital pernambucana.
Clique aqui e escute a matéria
O esquema de segurança para o aguardado show da cantora Priscila Senna, no Recife Antigo, nesta quarta-feira (27), prevê a convocação extra de 671 policiais militares. O número é quase 64% maior em comparação com o efetivo empregado na apresentação do cantor João Gomes, em agosto de 2022. Ao menos é que o apontam os números oficiais divulgados pela Polícia Militar de Pernambuco.
Em comemoração aos 15 anos de carreira, a cantora Priscila Senna vai gravar um DVD, com show gratuito no Marco Zero e participação de diversos artistas, como Pablo, Maiara & Maraisa e Simone Mendes. A estrutura do palco é considerada superior à montada no Carnaval.
De acordo com a Polícia Militar, apesar de o evento começar à noite, o efetivo extra começará a trabalhar à tarde nos principais corredores de segurança, como a PE-15, Estrada da Batalha, Avenida Norte, Avenida Agamenon Magalhães, Estrada dos Remédios e Avenida Mascarenhas de Morais.
Ao mesmo tempo, começa também a cobertura nos Terminais Integrados, como o da PE-15, Cajueiro Seco, Macaxeira, Largo da Paz e Tancredo Neves.
Os arredores do show, que são os bairros de Santo Antônio e São José, começam a receber patrulhamento diferenciado mais cedo, com um total de 251 homens de viaturas, motocicletas, a pé e a cavalo. Já o coração do evento, o Recife Antigo, vai receber 387 PMs.
CONTROLE DE ACESSO
A Prefeitura do Recife informou que, no entorno do Marco Zero, o controle de acesso contará com 16 barreiras, oito pontos de troca de garrafas de vidro por copos personalizados e sete equipes volantes de fiscalização.
A entrada com recipientes de vidro e coolers não serão permitidos. A orientação é que o público leve bolsas térmicas.
A segurança do evento será coordenada pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança, em parceria com o Centro de Operações do Recife (COP). Haverá o monitoramento por 250 câmeras de videomonitoramento.
Está previsto também o lançamento de 141 guardas municipais no Recife Antigo, que também vão realizar o cadastramento de aparelhos no programa Alerta Celular.