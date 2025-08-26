Priscila Senna: show no Recife Antigo terá 64% mais policiais que o de João Gomes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gravação do DVD da cantora no Marco Zero, nesta quarta-feira (27), mobilizará 671 militares em vários pontos da capital pernambucana.

Clique aqui e escute a matéria

O esquema de segurança para o aguardado show da cantora Priscila Senna, no Recife Antigo, nesta quarta-feira (27), prevê a convocação extra de 671 policiais militares. O número é quase 64% maior em comparação com o efetivo empregado na apresentação do cantor João Gomes, em agosto de 2022. Ao menos é que o apontam os números oficiais divulgados pela Polícia Militar de Pernambuco.

Em comemoração aos 15 anos de carreira, a cantora Priscila Senna vai gravar um DVD, com show gratuito no Marco Zero e participação de diversos artistas, como Pablo, Maiara & Maraisa e Simone Mendes. A estrutura do palco é considerada superior à montada no Carnaval.

De acordo com a Polícia Militar, apesar de o evento começar à noite, o efetivo extra começará a trabalhar à tarde nos principais corredores de segurança, como a PE-15, Estrada da Batalha, Avenida Norte, Avenida Agamenon Magalhães, Estrada dos Remédios e Avenida Mascarenhas de Morais.

Ao mesmo tempo, começa também a cobertura nos Terminais Integrados, como o da PE-15, Cajueiro Seco, Macaxeira, Largo da Paz e Tancredo Neves.

Os arredores do show, que são os bairros de Santo Antônio e São José, começam a receber patrulhamento diferenciado mais cedo, com um total de 251 homens de viaturas, motocicletas, a pé e a cavalo. Já o coração do evento, o Recife Antigo, vai receber 387 PMs.

CONTROLE DE ACESSO

A Prefeitura do Recife informou que, no entorno do Marco Zero, o controle de acesso contará com 16 barreiras, oito pontos de troca de garrafas de vidro por copos personalizados e sete equipes volantes de fiscalização.

A entrada com recipientes de vidro e coolers não serão permitidos. A orientação é que o público leve bolsas térmicas.

A segurança do evento será coordenada pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança, em parceria com o Centro de Operações do Recife (COP). Haverá o monitoramento por 250 câmeras de videomonitoramento.

Está previsto também o lançamento de 141 guardas municipais no Recife Antigo, que também vão realizar o cadastramento de aparelhos no programa Alerta Celular.