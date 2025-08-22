Show de Priscila Senna terá reforço em segurança, trânsito e limpeza no Marco Zero

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gravação de DVD será na próxima quarta (27), com entrada gratuita, participações de peso e esquema especial de trânsito e segurança no Recife

A cantora Priscila Senna celebra seus 15 anos de carreira com um show especial na próxima quarta-feira (27), a partir das 18h, no Marco Zero do Recife. O evento será gratuito e marcará a gravação de seu novo DVD, prometendo uma noite inesquecível para os fãs, com participações especiais e uma superestrutura no coração da cidade.

O repertório da noite trará os maiores sucessos da artista, além de músicas inéditas. Também haverá uma homenagem aos marcos visuais da sua trajetória. “A Priscila está repaginando os looks que marcaram sua trajetória nesses 15 anos de carreira. Ela vem com muitas surpresas para quem acompanha sua história desde o começo”, revelou o empresário Thyago Santos.

Palco histórico e participações especiais

Estrutura do palco está sendo montada em uma pespectiva de 360º para o público - PCR/Divulgação

O palco montado especialmente para o evento será o maior já instalado no Marco Zero, superando até mesmo as estruturas do Carnaval. Com 60 metros de diâmetro e mais de 18 metros de altura, a estrutura conta com toneladas de equipamentos de alta tecnologia, incluindo painéis de LED e iluminação dinâmica em 360°, proporcionando uma experiência imersiva ao público.

“O objetivo foi trazer o máximo de recursos e tecnologia para impactar e envolver o público, tanto no show quanto na gravação do projeto”, explica Kaka Samora, designer responsável pelo palco.

Entre os convidados confirmados estão Pabllo Vittar, Manu Batidão, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Lílian Lôhane, Tayhara e outros artistas de diversos estilos, como brega, piseiro, sertanejo e MPB. A diversidade de atrações foi pensada para representar as influências musicais da trajetória de Priscila.

Esquema especial de mobilidade e trânsito

Esquema de fiscalização com contará com 16 equipes de Barreiras - DIVULGAÇÃO Acesso ao evento só será permitido pela Ponte do Limoeiro - DIVULGAÇÃO

Para facilitar o acesso ao evento e garantir a fluidez no entorno, a Prefeitura do Recife preparou um esquema especial de mobilidade. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) atuará com 75 agentes de trânsito.

O bloqueio viário nas imediações do Marco Zero começa às 14h, afetando ruas como Alfredo Lisboa e Barbosa Lima Sobrinho.

A Ponte Giratória será fechada a partir das 8h, inclusive para pedestres.

Já as pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo terão o tráfego interditado a partir das 15h (com excessão de ônibus). A entrada e saída de veículos particulares será possível apenas pela Ponte do Limoeiro.

Segurança e controle urbano reforçados

A segurança do evento será coordenada pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), em parceria com o Centro de Operações do Recife (COP). Mais de 600 profissionais atuarão na operação, entre eles:

75 agentes da CTTU

141 guardas municipais

300 fiscais da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon)

16 barreiras de fiscalização urbana

Monitoramento por 250 câmeras (sendo 50 fixas/PTZs e 50 totens com quatro câmeras cada)

A Guarda Civil Municipal também realizará o cadastramento de celulares no programa Alerta Celular.

No entorno do Marco Zero, o controle de acesso contará com 16 barreiras, oito pontos de troca de garrafas de vidro por copos personalizados e sete equipes volantes de fiscalização.

A entrada com recipientes de vidro será proibida, e os coolers também não serão permitidos — a orientação é que o público leve bolsas térmicas.

“Já fizemos todo o planejamento alinhado com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para garantir uma festa segura para todo mundo”, afirmou Anderson Soares, chefe do COP.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), mas até o momento não foi informada a quantidade de policiais civis ou militares que estarão presentes no evento.

Limpeza e apoio operacional

A limpeza da área será reforçada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), com a atuação de 100 profissionais, além de caminhões e caixas coletoras. O COP contará ainda com uma sala de monitoramento na sede da Prefeitura e uma unidade de emergência nas proximidades do evento, para garantir atendimento rápido em caso de necessidade.

