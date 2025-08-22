Jô Mazzarolo estreia como escritora com livro sobre duas décadas de inovação no jornalismo
"Mude o Conceito – Quando inovar não era opção" reúne memórias e reflexões da jornalista sobre mudanças que marcaram a televisão entre 2000 e 2023
Recife recebe, no próximo dia 25 de agosto, o lançamento do livro "Mude o Conceito – Quando inovar não era opção", da jornalista Jô Mazzarolo. A obra reúne histórias, experiências e aprendizados de mais de 20 anos de mudanças e inovação no telejornalismo, destacando a relação com o público e o impacto de projetos pioneiros na televisão nordestina.
Memórias que marcaram
O livro não segue uma ordem cronológica, mas se organiza pelas memórias que deixaram marcas. Jô Mazzarolo aborda momentos de transformação na televisão e revela bastidores de decisões, desafios e conquistas.
A narrativa valoriza as pessoas que estavam por trás e diante das câmeras, mas também coloca o público como protagonista da história, enfatizando proximidade, pertencimento e solidariedade.
Jornalismo no Nordeste
Entre os capítulos, a autora detalha iniciativas como o Projeto Educação, que mobilizou mais de cinco mil alunos e professores voluntários, a integração de emissoras do Nordeste em projetos conjuntos e a primeira transmissão em streaming da Globo na região.
Também são lembradas mudanças na apresentação dos telejornais e o marco histórico que foi a inauguração da nova sede da emissora em Pernambuco, concebida como "TV em formato de TV".
"Mude o Conceito – Quando inovar não era opção"
O evento de lançamento ocorre no Coffe Cub, na Jaqueira, a partir das 18h da próxima segunda-feira (25), com sessão de autógrafos. A iniciativa oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto a trajetória de quem contribuiu para transformar o jornalismo televisivo no Nordeste.
"É um livro para pensar, relembrar, celebrar e sorrir, como deve ser a vida", afirma Jô Mazzarolo, que estreia no mercado literário com uma obra que mistura relatos profissionais e experiências humanas.