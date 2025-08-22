Jô Mazzarolo estreia como escritora com livro sobre duas décadas de inovação no jornalismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Mude o Conceito – Quando inovar não era opção" reúne memórias e reflexões da jornalista sobre mudanças que marcaram a televisão entre 2000 e 2023

Clique aqui e escute a matéria

Recife recebe, no próximo dia 25 de agosto, o lançamento do livro "Mude o Conceito – Quando inovar não era opção", da jornalista Jô Mazzarolo. A obra reúne histórias, experiências e aprendizados de mais de 20 anos de mudanças e inovação no telejornalismo, destacando a relação com o público e o impacto de projetos pioneiros na televisão nordestina.

Memórias que marcaram

O livro não segue uma ordem cronológica, mas se organiza pelas memórias que deixaram marcas. Jô Mazzarolo aborda momentos de transformação na televisão e revela bastidores de decisões, desafios e conquistas.

A narrativa valoriza as pessoas que estavam por trás e diante das câmeras, mas também coloca o público como protagonista da história, enfatizando proximidade, pertencimento e solidariedade.

Jornalismo no Nordeste



Entre os capítulos, a autora detalha iniciativas como o Projeto Educação, que mobilizou mais de cinco mil alunos e professores voluntários, a integração de emissoras do Nordeste em projetos conjuntos e a primeira transmissão em streaming da Globo na região.

Também são lembradas mudanças na apresentação dos telejornais e o marco histórico que foi a inauguração da nova sede da emissora em Pernambuco, concebida como "TV em formato de TV".

"Mude o Conceito – Quando inovar não era opção"

O evento de lançamento ocorre no Coffe Cub, na Jaqueira, a partir das 18h da próxima segunda-feira (25), com sessão de autógrafos. A iniciativa oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto a trajetória de quem contribuiu para transformar o jornalismo televisivo no Nordeste.

"É um livro para pensar, relembrar, celebrar e sorrir, como deve ser a vida", afirma Jô Mazzarolo, que estreia no mercado literário com uma obra que mistura relatos profissionais e experiências humanas.

Saiba como acessar o JC Premium