Política | Notícia

Fernando Ribeiro Lins lança livro que explora desafios da advocacia e da democracia

Obra será lançada em 28 de agosto, às 17h30, na sede da OAB-PE, no Recife, e reúne artigos e reflexões publicados durante sua gestão

Por JC Publicado em 22/08/2025 às 10:34
Fernando Ribeiro, Conselheiro Federal da OAB pelo estado de Pernambuco
Fernando Ribeiro, Conselheiro Federal da OAB pelo estado de Pernambuco - YACY RIBEIRO/OAB-PE

O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelo estado de Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins, lança o livro "Crônicas em Defesa da Advocacia e da Democracia". O evento acontece no dia 28 de agosto, às 17h30, na sede da OAB-PE.

A publicação reúne artigos publicados no Jornal do Commercio, de Pernambuco, e textos escritos para outros veículos, que tocam em reflexões vividas ao longo de sua gestão como presidente da OAB Pernambuco (gestão 2022–2024), debatendo o papel da advocacia na preservação do Estado Democrático de Direito.

Coletânea de artigos e reflexões

Publicado pela Editora Thoth, o livro reúne textos sobre valorização da advocacia, prerrogativas profissionais, funcionamento do sistema judiciário e a atuação da Ordem como defensora da sociedade civil.

"Agora em agosto, mês em que celebramos a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, está sendo lançado o meu livro", afirma o autor. "É um convite à reflexão, uma oportunidade para pensarmos juntos o papel transformador da advocacia e a sua contribuição para a preservação do Estado Democrático de Direito", convida.

Textos que acompanham a publicação

A apresentação é assinada por José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, que afirma que "advogar é um ato de coragem e compromisso público" e destaca a trajetória de enfrentamento a retrocessos e fortalecimento das instituições democráticas. O prefácio é da atual presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.

"Com esses textos de Fernando, agora editados neste livro, surge um documento compacto de um tempo. Tempo que a nossa OAB-PE não arredou o pé de sua História", narra o diretor de Jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Laurindo Ferreira, na carta ao leitor que assina.

Lançamento

O evento de lançamento está marcado para o dia 28 de agosto, às 17h30, no Foyer da sede da OAB-PE, localizada na Rua do Imperador Pedro II, n° 346, bairro Santo Antônio, no Recife.

A cerimônia acontece logo após a inclusão da fotografia de Fernando Ribeiro Lins na Galeria de Ex-presidentes da entidade. "Espero que a leitura inspire, provoque e fortaleça o nosso debate", completa o autor.

