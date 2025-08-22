Fernando Ribeiro Lins lança livro que explora desafios da advocacia e da democracia
Obra será lançada em 28 de agosto, às 17h30, na sede da OAB-PE, no Recife, e reúne artigos e reflexões publicados durante sua gestão
Clique aqui e escute a matéria
O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelo estado de Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins, lança o livro "Crônicas em Defesa da Advocacia e da Democracia". O evento acontece no dia 28 de agosto, às 17h30, na sede da OAB-PE.
A publicação reúne artigos publicados no Jornal do Commercio, de Pernambuco, e textos escritos para outros veículos, que tocam em reflexões vividas ao longo de sua gestão como presidente da OAB Pernambuco (gestão 2022–2024), debatendo o papel da advocacia na preservação do Estado Democrático de Direito.
Coletânea de artigos e reflexões
Publicado pela Editora Thoth, o livro reúne textos sobre valorização da advocacia, prerrogativas profissionais, funcionamento do sistema judiciário e a atuação da Ordem como defensora da sociedade civil.
"Agora em agosto, mês em que celebramos a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, está sendo lançado o meu livro", afirma o autor. "É um convite à reflexão, uma oportunidade para pensarmos juntos o papel transformador da advocacia e a sua contribuição para a preservação do Estado Democrático de Direito", convida.
Textos que acompanham a publicação
A apresentação é assinada por José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, que afirma que "advogar é um ato de coragem e compromisso público" e destaca a trajetória de enfrentamento a retrocessos e fortalecimento das instituições democráticas. O prefácio é da atual presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.
"Com esses textos de Fernando, agora editados neste livro, surge um documento compacto de um tempo. Tempo que a nossa OAB-PE não arredou o pé de sua História", narra o diretor de Jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Laurindo Ferreira, na carta ao leitor que assina.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lançamento
O evento de lançamento está marcado para o dia 28 de agosto, às 17h30, no Foyer da sede da OAB-PE, localizada na Rua do Imperador Pedro II, n° 346, bairro Santo Antônio, no Recife.
A cerimônia acontece logo após a inclusão da fotografia de Fernando Ribeiro Lins na Galeria de Ex-presidentes da entidade. "Espero que a leitura inspire, provoque e fortaleça o nosso debate", completa o autor.