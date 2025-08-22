Governo Raquel Lyra é aprovado por 51% e reprovado por 45%, aponta Quaest
Administração estadual é considerada "Regular" por 36% dos pernambucanos, aponta pesquisa Genial Quaest divulgada nesta sexta-feira (22)
O governo Raquel Lyra (PSD) é aprovado por 51% dos pernambucanos e reprovado por 45%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22).
O índice de aprovação é o mesmo registrado na pesquisa anterior do instituto, realizada em fevereiro de 2025, se mantendo como o menor da série histórica, iniciada em julho de 2024.
Já o nível de desaprovação subiu um ponto percentual no mesmo período, alcaçando o maior patamar nos registros da Quaest. Veja os números:
- Aprova: 51%
- Desaprova: 45%
- Não sabe/Não respondeu: 4%
A pesquisa também apontou que a maioria dos eleitores (54%) afirma que Raquel Lyra não merece ser reeleita em 2026, independentemente do voto.
A mesma pesquisa Quaest apontou que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera as intenções de voto para o governo de Pernambuco em 2026, somando 55% contra 24% de Raquel Lyra.
A pesquisa entrevistou 1.104 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
Avaliação do governo Raquel
O levantamento divulgado nesta sexta também revelou que 36% dos entrevistados avaliam o trabalho de Raquel Lyra no governo como "Regular".
Outros 32% dizem que a gestão é "Positiva", enquanto 28% classificam a administração como "Negativa". Os números flutuaram dentro da margem de erro em relação à última pesquisa, de fevereiro.
O governo é considerado regular tanto pelo eleitorado feminino quanto masculino, assim como pelos eleitores com ensino médio e superior e entre católicos e evangélicos.
Numericamente, consideram a gestão Raquel Lyra positiva os entrevistados com 51 anos ou mais e com renda de 5 salários mínimos ou mais.
Avaliação dos serviços
A Educação foi o segmento da gestão com maior aprovação do governo Raquel, somando 55% de avaliação positiva. Habitação aparece em seguida, com 42%.
Saúde e Infraestrutura também foram avaliados como positivas, embora empatem tecnicamente dentro da margem de erro com a classificação "Regular".
A segurança pública obteve a pior avaliação, somando 38% de classificação negativa.
A atuação do governo Raquel Lyra diante do tarifaço imposto pelo governo americano também foi classificada como negativa, com 39%. Outros 37% disseram que a governadora acertou nas ações tomadas após as medidas de Donald Trump.