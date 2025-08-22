Quaest: João Campos tem 55% contra 24% de Raquel Lyra na disputa pelo governo de PE em 2026
Pesquisa divulgada nesta sexta (22) avaliou as intenções de voto para o governo de Pernambuco e também considerou Gilson Machado e Eduardo Moura
Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (22) mostra que João Campos (PSB), prefeito do Recife, tem 55% das intenções de voto para governador de Pernambuco no primeiro turno das eleições de 2026, contra 24% da atual governadora Raquel Lyra (PSD). Com este resultado, João Campos seria eleito na primeira etapa da votação.
O ex-ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado (PL), aparece na terceira posição, com 6%, embora seja cotado para disputar o Senado. Já o vereador do Recife Eduardo Moura (Novo), considerado pela primeira vez no levantamento, ficou em quarto, com 4 pontos.
Outros 7% declararam voto em branco ou nulo, e 4% disseram não saber em quem votar.
Em comparação com a última pesquisa estadual do instituto, realizada em fevereiro, João Campos perdeu um ponto percentual, enquanto a governadora caiu quatro. Seis meses atrás, a distância entre eles era de 28 pontos. Agora, o socialista está 31 pontos a frente. Veja os números:
- João Campos (PSB): 55%
- Raquel Lyra (PSD): 24%
- Gilson Machado (PL): 6%
- Eduardo Moura (PL): 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
- Indecisos: 4%
A pesquisa foi a campo entre os dias 13 e 17 de agosto — ou seja, antes da instalação da CPI da Publicidade e da polêmica envolvendo um assessor do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
No mesmo período, o prefeito João Campos acompanhou o presidente Lula em entregas do governo federal em Goiana e no Recife, enquanto a governadora não compareceu. O mesmo levantamento da Quaest revelou que o presidente possui aprovação de 62% entre os pernambucanos.
A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
João Campos lidera em todos os recortes
João Campos foi o preferido entre todos os públicos analisados pela pesquisa. O prefeito do Recife superou Raquel Lyra entre eleitores de todas as idades e escolaridades.
Ele também venceu entre os católicos e evangélicos e entre os entrevistados de todos os tipos de renda.
A maioria dos eleitores que declararam voto no prefeito (73%) avaliou o governo Raquel Lyra como "Negativo". Outros 63% afirmaram que o governo Lula faz um trabalho "Positivo".
44% dos entrevistados afirmaram que desejam um próximo governador independente em relação ao governo federal. Outors 40% preferem um gestor aliado do presidente Lula, enquanto 13% dizem que o líder do Executivo deve estar ao lado de Jair Bolsonaro.