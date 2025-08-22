Quaest: Educação é o melhor segmento da gestão Raquel Lyra e Segurança, o pior
Habitação também foi avaliada positivamente pelos entrevistados. Em geral, outros segmentos da gestão foram classificados como regulares.
A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22) mostrou que a Educação é o segmento de gestão do governo Raquel Lyra (PSD) com melhor avaliação entre os pernambucanos e a Segurança Pública, o pior.
55% dos entrevistados afirmaram que a Educação do estado é positiva. O número caiu dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, de fevereiro, mas ainda supera com folga aqueles que classificam o segmento como negativo (17%).
A Habitação também foi bem avaliada pelos entrevistados, somando 42% de índice positivo, apesar de já ter registrado 48% em julho de 2024.
Já a Segurança foi a seção mais criticada, somando 38% de avaliação negativa, três pontos acima do registrado no último levantamento, de fevereiro. Apesar disso, o número empata tecnicamente no limite da margem de erro com o resultado positivo, que ficou em 32%.
O levantamento foi a campo entre os dias 13 e 17 de agosto, ou seja, foi encerrado um dia antes de os 2.299 novos policiais militares formados pelo governo começarem a ir às ruas.
A pesquisa entrevistou 1.104 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
No mesmo levantamento, 51% dos entrevistados aprovaram a gestão Raquel Lyra e outros 45%, reprovaram. Já na disputa eleitoral para 2026, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), levou a melhor e apareceu com 55% das intenções de voto, contra 24% da governadora.
Gestão é regular, aponta Quaest
A Saúde e Infraestrutura registraram índices numericamente positivos para o governo, com 35% cada, embora empatem tecnicamente dentro da margem de erro com o resultado negativo.
Em relação ao levantamento anterior, de fevereiro, a Saúde ganhou um ponto percentual, enquanto a Infraestrutura caiu quatro.
Já as seções de Emprego e Renda e de Políticas Sociais foram classificadas majoritariamente como regulares, ainda que a classificação positiva tenha empatado dentro da margem de erro.
O Transporte Público em Pernambuco obteve 35% de classificação negativa, um ponto a mais do que a avaliação positiva, e quatro a mais do que o índice de regular.
Em relação à pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2024, o índice caiu um ponto percentual, mas ainda está acima do primeiro registro feito pelo instituto, em julho de 2024. Na época, o transporte pernambucano era considerado positivo por 38% dos entrevistados.