Novos policiais militares começam a atuar no Grande Recife, onde há maior concentração de crimes
Durante dois meses, em fase de estágio, 2.299 profissionais vão reforçar segurança na região. PMs antigos terão chance de voltar a morar no interior
Os 2.299 policiais militares recém-formados começaram a atuar nas ruas do Grande Recife na manhã desta segunda-feira (18). Durante os próximos dois meses, em fase de estágio, eles vão reforçar a segurança na região, que concentra o maior número de crimes contra a vida e contra o patrimônio.
Nesta manhã, a governadora Raquel Lyra, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres, fizeram o lançamento de 441 soldados, do Quartel do Derby, na área central do Recife. Esse grupo ficará exclusivamente na capital. Os outros 1.858 militares atuarão nas outras cidades da RMR.
"Na primeira fase, o policial atua no policiamento ostensivo a pé, sempre em dupla. Em um segundo momento, passa a integrar o policiamento em viaturas, adquirindo experiência nas duas modalidades. Dessa forma, ao final do estágio, estará preparado para desempenhar qualquer tipo de policiamento", declarou Ivanildo Torres.
De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 25.703 queixas de roubos foram somadas entre janeiro e julho deste ano. Desse total, 75,8% foram em municípios do Grande Recife (principalmente na capital).
Em relação às mortes violentas intencionais, 1.860 casos foram contabilizados pela polícia nos primeiros sete meses do ano. E 46,7% do total foram no Grande Recife.
"Tenho muita confiança de que esses homens e mulheres, que hoje iniciam a sua jornada, farão toda a diferença não apenas na confirmação da redução da criminalidade, mas também na melhoria da sensação de segurança", afirmou Raquel Lyra.
Os militares mais antigos, que vieram do interior, terão a chance de em breve retornar para seus municípios de origem ou mais próximos. A SDS pretende abrir uma espécie de edital para que eles possam sinalizar a desejo de voltarem ao interior.
FORMAÇÃO COM FOCOS NOS DIREITOS HUMANOS
A SDS enfatizou que investiu na formação dos novos policiais militares. Com 1.080 horas-aula, o curso abordou temas como direitos humanos e atendimento a grupos vulneráveis; uso diferencial da força e instrumentos e técnicas de menor potencial ofensivo; tiro defensivo na preservação da vida.
O reforço é necessário sobretudo em um momento que as mortes em ações policiais voltaram a crescer em Pernambuco. Oficialmente, 51 óbitos foram somados entre janeiro e julho deste ano. No mesmo período de 2024, foram 33. Isso significa que houve crescimento de 54,5%.
Apesar da alta, a SDS argumentou que Pernambuco ocupa a 2ª posição nacional entre os estados com menor taxa de mortes decorrentes de intervenções policiais na comparação entre 2023 e 2024.
"Em situações que resultam em mortes, todas as ocorrências são rigorosamente investigadas, tanto na esfera criminal quanto administrativa, para garantir a devida responsabilização em caso de crime ou infração disciplinar", disse a SDS.