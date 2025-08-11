Pernambuco forma 2,3 mil policiais militares: 'Não é simplesmente pegar bandido', diz novo membro sobre profissão
Cerimônia na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, nesta terça-feira (12), oficializa a chegada de reforço da segurança às ruas
O dia tão aguardado para David Laurindo da Silva, de 29 anos, finalmente chegou. Ele é um dos 2.299 novos policiais militares que participarão da formatura nesta terça-feira (12), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Eles estarão reforçando as ruas do Estado a partir da próxima semana, com a meta não só de prender quem pratica crimes, mas de garantir mais segurança - tão cobrada pela população.
"Ser policial militar não é simplesmente pegar bandido e combater a criminalidade nas ruas, mas também estar dentro das escolas e comunidades, levando oportunidades para as pessoas que são de periferia e que não têm acesso à informação", declarou David.
O novo membro tinha o sonho antigo de fazer parte da Polícia Militar de Pernambuco. Ele foi integrante do projeto social Em Busca da Farda, desenvolvido pelo efetivo do 18º Batalhão, com público-alvo os jovens entre 16 e 28 anos, que recebem aulas de disciplinas como direito, português e história, além de orientações de cidadania, práticas esportivas e incentivo à carreira militar.
Na primeira vez que tentou o concurso público para a Polícia Militar, veio a aprovação. No curso de formação e habilitação de praças, atingiu a nota final de 9,63.
O primeiro lugar no curso foi da agora soldado Maria Karolyne Nascimento Marcolino, com 9,923.
O curso de formação dos praças ocorreu entre os dias 26 de dezembro de 2024 e 29 de julho de 2025. A carga horária foi de 1.080 horas-aula.
Com início às 16h30, a formatura dos novos policiais militares terá a governadora Raquel Lyra comandando a cerimônia. Toda a cúpula da segurança pública estará presente, além de convidados do Poder Judiciário e Legislativo.
NOVA TURMA PARA DIMINUIR DÉFICIT HISTÓRICO
Sem contar com os novos profissionais, Pernambuco tem atualmente cerca de 16 mil policiais militares na ativa. Conforme decreto estadual, publicado no Diário Oficial, o ideal seria ter pelo menos 27.953.
Para minimizar o déficit histórico, nova turma de aprovados no concurso público de praças, cerca de 2,4 mil homens e mulheres, vai começar o curso de formação. A previsão de conclusão é no primeiro semestre de 2026.