Pernambuco forma 2,3 mil policiais militares: 'Não é simplesmente pegar bandido', diz novo membro sobre profissão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cerimônia na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, nesta terça-feira (12), oficializa a chegada de reforço da segurança às ruas

Clique aqui e escute a matéria

O dia tão aguardado para David Laurindo da Silva, de 29 anos, finalmente chegou. Ele é um dos 2.299 novos policiais militares que participarão da formatura nesta terça-feira (12), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Eles estarão reforçando as ruas do Estado a partir da próxima semana, com a meta não só de prender quem pratica crimes, mas de garantir mais segurança - tão cobrada pela população.

"Ser policial militar não é simplesmente pegar bandido e combater a criminalidade nas ruas, mas também estar dentro das escolas e comunidades, levando oportunidades para as pessoas que são de periferia e que não têm acesso à informação", declarou David.

O novo membro tinha o sonho antigo de fazer parte da Polícia Militar de Pernambuco. Ele foi integrante do projeto social Em Busca da Farda, desenvolvido pelo efetivo do 18º Batalhão, com público-alvo os jovens entre 16 e 28 anos, que recebem aulas de disciplinas como direito, português e história, além de orientações de cidadania, práticas esportivas e incentivo à carreira militar.

Na primeira vez que tentou o concurso público para a Polícia Militar, veio a aprovação. No curso de formação e habilitação de praças, atingiu a nota final de 9,63.

O primeiro lugar no curso foi da agora soldado Maria Karolyne Nascimento Marcolino, com 9,923.

O curso de formação dos praças ocorreu entre os dias 26 de dezembro de 2024 e 29 de julho de 2025. A carga horária foi de 1.080 horas-aula.

Com início às 16h30, a formatura dos novos policiais militares terá a governadora Raquel Lyra comandando a cerimônia. Toda a cúpula da segurança pública estará presente, além de convidados do Poder Judiciário e Legislativo.

NOVA TURMA PARA DIMINUIR DÉFICIT HISTÓRICO

Sem contar com os novos profissionais, Pernambuco tem atualmente cerca de 16 mil policiais militares na ativa. Conforme decreto estadual, publicado no Diário Oficial, o ideal seria ter pelo menos 27.953.

Para minimizar o déficit histórico, nova turma de aprovados no concurso público de praças, cerca de 2,4 mil homens e mulheres, vai começar o curso de formação. A previsão de conclusão é no primeiro semestre de 2026.