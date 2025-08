Mulher tem nota mais alta no curso de formação da Polícia Militar de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cobrança diária da população pernambucana, a presença de mais policiais militares nas ruas será vista a partir dos próximos dias. Após sete meses, a Secretaria de Defesa Social (SDS) concluiu o curso de formação e habilitação dos novos profissionais.

Ao todo, 2.299 policiais militares estão formados e habilitados para começarem a atuar na segurança pública de Pernambuco. A coluna Segurança teve acesso à lista final publicada pela SDS com os nomes e classificações de todos os novos policiais militares.

Uma mulher ficou em primeiro lugar, com a nota mais alta da turma. A agora soldado Maria Karolyne Nascimento Marcolino teve média final 9,923.

Do total de profissionais formados, 14 foram por ordem judicial. Outros 96, que estavam participando do curso de formação, foram desclassificados na reta final.

Na prática, falta apenas a solenidade de formatura, cuja data e local ainda não foram divulgados pelo governo estadual.

Assim como na formatura de 280 novos soldados do Corpo de Bombeiros, na semana passada, a governadora Raquel Lyra vai comandar a cerimônia, acompanhada de toda a cúpula da segurança pública.

O curso de formação dos praças ocorreu entre os dias 26 de dezembro de 2024 e 29 de julho de 2025. A carga horária foi de 1.080 horas-aula.

DÉFICIT HISTÓRICO

Sem contar com os novos profissionais, Pernambuco tem atualmente cerca de 16 mil policiais militares na ativa. Conforme decreto estadual, publicado no Diário Oficial na última semana, o ideal seria ter pelo menos 27.953.

Para minimizar o déficit histórico, nova turma de aprovados no concurso público de praças, cerca de 2,4 mil homens e mulheres, vai começar o curso de formação. A previsão de conclusão é no primeiro semestre de 2026.

A distribuição dos novos policiais, por região do Estado, não foi divulgada oficialmente. Mas já há um mapeamento definido, com especial atenção a municípios do Grande Recife com as maiores taxas de mortes violentas intencionais e de crimes violentos patrimoniais (roubos).