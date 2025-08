Pernambuco forma 280 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra comandou, nesta quinta-feira (31), a solenidade de conclusão da primeira turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Com 280 novos soldados formados, a cerimônia representa mais um avanço do programa Juntos pela Segurança, consolidando o compromisso do Governo do Estado com a ampliação da cobertura das forças de segurança em todas as regiões de Pernambuco.

“Estamos mudando a segurança pública de Pernambuco a partir de um esforço coletivo, muito trabalho e planejamento. Sonhamos com esse momento desde o primeiro dia e essa é a primeira turma, mas não será a última. Já está pronta a nomeação de mais 300 profissionais para que possam passar por uma formação séria e comprometida. Até o mês de junho do ano que vem chegaremos ao marco de 7 mil novos policiais, bombeiros militares e policiais civis preparados para servir ao Estado de Pernambuco”, comemorou Raquel Lyra.

O curso, que começou em 15 de novembro de 2024, teve duração de oito meses e foi conduzido na Academia Bombeiro Militar dos Guararapes (ABMG), em Jaboatão dos Guararapes. A formação teve uma carga horária total de 1.248 horas/aula, englobando disciplinas como combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamentos terrestre e aquático, além de conteúdos voltados à ética, legislação e defesa civil. Dos 280 que concluíram com êxito todas as etapas do curso, 48 são mulheres e 232 homens.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, comentou que a formação representa o fortalecimento da segurança pública. "A corporação estava com o efetivo defasado e logo no primeiro momento, o Governo de Pernambuco olhou para a corporação e autorizou o concurso. Agora, os formandos iniciarão um estágio supervisionado nos grupamentos da Região Metropolitana do Recife, atuando diretamente em unidades especializadas em combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e salvamento", explicou o secretário.

ATUAÇÃO DOS MILITARES

Os militares serão distribuídos entre as unidades operacionais da Região Metropolitana, Agreste e Sertão, conforme critérios técnicos e as necessidades institucionais. "Hoje recebemos um aparato maior para garantir a boa prestação de serviço junto aos cidadãos. Já estamos iniciando uma outra turma de mais 300 profissionais, além de outras duas turmas de 30 oficiais, representando um incremento de mais de 660 profissionais dentro da instituição”, ressaltou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Francisco Cantarelli.