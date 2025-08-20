Álvaro Porto acusa gabinete da governadora de comandar "milícia digital palaciana"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira (20) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (PSDB), presidente da Casa, acusou o gabinete da governadora Raquel Lyra (PSD) de gerir uma "milícia digital palaciana", que teria foco em atingir deputados e outras instituições estaduais. O JC tentou contato com o Governo do Estado para esclarecimentos sobre as acusações, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

"Uma rede paga com dinheiro público para difamar, desonrar e caluniar deputados, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e outros segmentos estaduais", disse Álvaro.

De acordo com Álvaro, uma investigação feita pela Superintendência de Inteligência Legislativa da Alepe (Suint) identificou que Manoel Pires Medeiros Neto, assessor lotado no gabinete da governadora Raquel Lyra, seria o comandante da "milícia digital palaciana".

"O tal gabinete do ódio parece ser, para a nossa surpresa, exatamente o gabinete da governadora. O ineditismo desta situação dentro da história do estado é lamentável e vergonhoso", criticou.

Álvaro afirmou que a investigação revelou que Manoel foi responsável por redigir a denúncia anônima enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e à imprensa contra a deputada Dani Portela (PSOL), acusando o gabinete da parlamentar de irregularidades na contratação de uma empresa especializada em serviços de automatização de dados.

"Não íamos ficar assistindo deputados serem difamados e coagidos sem reagir. A superintendência de inteligência legislativa foi acionada e as investigações revelaram que Manoel não é só o mentor intelectual, mas também é o executor de ações milicianas", afirmou Álvaro.



De acordo com Álvaro, as investigações da superintendência apontam que Manoel usou uma lan house em um shopping center no dia 9 de agosto - dia anterior à publicização da denúncia - para preparar material contra a deputada.

A denúncia contra a psolista veio a público no dia seguinte, 10 de agosto, acusando o gabinete da deputada de irregularidades na contratação de uma empresa especializada em serviços de automatização de dados. O Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE) afirmou que iria instaurar Notícia de Fato para solicitar abertura de investigação.

Dani Portela é autora do requerimento que resultou na abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem como objetivo investigar a licitação de um contrato de publicidade do Governo de Pernambuco, avaliado em R$ 1,2 bilhão e com duração de 10 anos.

Álvaro cobrou respostas da governadora Raquel Lyra, questionando se haveria uma exoneração de Manoel, ao qual se referiu como "assessor espião", ou se haveria uma "premiação" do servidor pelas "ações maquinadas em seu gabinete".

"O que os pernambucanos querem saber agora é que caminho a governadora vai tomar. Vai exonerar o assessor espião do seu gabinete? Demonstrando desaprovar as ações de perseguição a deputados e de outras instituições públicas, ou vai dar uma promoção ou premiação as ações maquinadas em seu gabinete?", questionou Álvaro.



O deputado também afirmou que Manoel possui "credenciais e currículo" para se tornar "grande colaborador do trabalho da CPI".

Quem é Manoel Medeiros, acusado de comandar "milícia digital palaciana"?

Manoel Pires Medeiros Neto é jornalista e economista, com participação na atual gestão estadual desde novembro de 2022, quando participou do comitê de transição junto à então governadora eleita Raquel Lyra.

Manoel chegou ao Governo através da vice-governadora Priscila Krause (PSD), com quem trabalhou entre 2011 e 2022 como assessor, durante os mandatos de Priscila como vereadora do Recife e deputada estadual.

Além da atuação no gabinete da governadora, Manoel é conselheiro da CEPE (Companhia Editora de Pernambuco) - órgão vinculado à Secretaria da Casa Civil e responsável pela publicação do Diário Oficial de Pernambuco - e da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE).