Recife ganha novo festival internacional de curtas; conheça o Noturno

Abertura no Cinema da Fundação/Derby terá exibição de três títulos emblemáticos, entre eles 'Noturno em Ré(cife) Maior', de Jomard Muniz de Britto

Recife ganha um novo festival de curtas com a primeira edição do Noturno – Festival Internacional de Curtas do Recife, realizado desta sexta-feira (22) ao domingo (24), com entrada gratuita.

Idealizado pelos curadores Felipe André Silva, Felipe Karnakis e João Rêgo, o evento ocupa as salas do Cinema da Fundação/Derby e do Cinema São Luiz com mostras competitivas nacionais e internacionais, sessões especiais de clássicos e obras inéditas na capital pernambucana.

Abertura com curta de Jommard

A abertura acontece nesta sexta-feira (22), a partir das 19h30, no Cinema da Fundação/Derby, com a exibição de três títulos emblemáticos: Noturno em Ré(cife) Maior (1981), de Jomard Muniz de Britto, Festa Infinita (2024), de Ander Beça, e Resgate Cultural – O Filme (2001), do coletivo Telephone Colorido e Pajé Limpeza.

A sessão propõe um encontro entre gestos de inventividade livre que marcaram diferentes momentos da cinematografia pernambucana: da liberdade criativa de Jomard Muniz de Britto, passando pela irreverência coletiva do Telephone Colorido, até as transgressões contemporâneas de Beça.

São Luiz

Curta 'Seu Corpo é Belo', integra a Competição Nacional do Noturno - DIVULGAÇÃO

Nos dias 23 e 24, o festival se expande para o Cinema São Luiz, ocupando a grade de programação com mostras competitivas nacionais, panorama internacional, um especial dedicado ao cineasta argentino Francisco Lezama e uma sessão homenagem com curtas do cineasta pernambucano Daniel Bandeira.

Novas conversas sobre cinema

De acordo com os organizadores, movimento do Noturno se aproxima de iniciativas irmãs, como o Festival Lúmen, no Rio de Janeiro, e o Estranhos Encontros, em São Paulo – eventos que também nasceram com o desejo de provocar novas conversas no cinema brasileiro.

"O Noturno nasceu da percepção de que Recife carecia de um espaço inteiramente dedicado ao curta-metragem. Diferente de outros festivais locais, que incluem o formato em recortes específicos, o Noturno coloca o curta no centro da programação, reafirmando-o como linguagem, forma e campo de experimentação", explica o cineasta Felipe André Silva.

Imagem do curta 'Noturno em Ré(cife) Maior' (1981), de Jomard Muniz de Britto - DIVULGAÇÃO

"Buscamos selecionar obras que dificilmente encontrariam um espaço no nosso circuito de exibição, sobretudo curtas que têm circulado por festivais do Sul e Sudeste, mas que permanecem inéditos aqui", diz João Rêgo, um dos curadores e idealizadores do festival. "Em sua maioria, são filmes que exploram a ficção em suas zonas híbridas – do terror ao coming of age – e que se entrelaçam com a produção pernambucana contemporânea, muitos deles inéditos no Estado".

Felipe Karnakis, idealizador e curador do Noturno, acrescenta: "O festival é concebido com um viés que valoriza o território e a formação de público. Mais do que simplesmente estrear filmes na cidade, buscamos criar sessões que dialoguem com os espectadores e com a dinâmica de Recife. Esse princípio orienta toda a nossa curadoria e programação", afirma.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 22 - Cinema da Fundação/Derby



Sessão de Abertura - 19h30

- Festa Infinita

- Resgate Cultural – O Filme

- Noturno Em Ré-cife Maior

Sábado, 23 - Cinema São Luiz



Competição Brasileira 1 - 14h

- Segunda-feira, então (PE)

- Núbia (MG)

- Tragédia (RS)

- Boca Dura (SP)

- Estrela Brava (RJ)

Foco Francisco Lezama - 16h

- Um Movimento Estranho (Argentina)

- Dear Renzo (Argentina)

- La Novia de Frankenstein (Argentina)

- Atardecer (Argentina)

Competição Brasileira 2 - 17h30

- Fronteriza (SP/PR) -

- Entre Corpos (AL)

- E Seu Corpo é Belo (RJ)

- Fale a Ela o Que Me Aconteceu (PE)

Domingo, 24 - Cinema São Luiz

Competição Brasileira 3 - 14h

- Capturar o Fantasma (SP)

- Testemunho (MG/RS)

- Mar de Dentro (PE)

- Desvios Diários: Domingo (SP)

- O Mediador (BA)

Panorama Internacional - 15h40

- Monstouris Park (França)

- Lloyd Wong, Unfinished (Canadá)

- Sorry I'm late (but I brought a choir) (Noruega)

- Lamento (Suíça)

- A dónde van los pájaros cuando llueve (Colômbia)

Competição Brasileira 4 - 17h30

- Americana (PA)

- Ontem lembrei de minha mãe (PR)

- Osmo (DF)

- Era Uma Vez Diversiones (PE)

Sessão Especial - Homenagem a Daniel Bandeira (+ Premiação) - 19h30

- Tchau e Benção (PE)

- Sob a Pele (PE)

- ContraTempo (PE)

SERVIÇO

1ª Noturno - Festival Internacional de Curtas do Recife

Quando: De 22 a 24 de agosto

Onde: Cinema da Fundação - Derby e Cinema São Luiz

Quanto: Gratuito

Site: www.noturnofestival.info

Contato: noturnofestival@gmail.com

Instagram: @noturnofestival

