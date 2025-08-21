Recife ganha novo festival internacional de curtas; conheça o Noturno
Abertura no Cinema da Fundação/Derby terá exibição de três títulos emblemáticos, entre eles 'Noturno em Ré(cife) Maior', de Jomard Muniz de Britto
Recife ganha um novo festival de curtas com a primeira edição do Noturno – Festival Internacional de Curtas do Recife, realizado desta sexta-feira (22) ao domingo (24), com entrada gratuita.
Idealizado pelos curadores Felipe André Silva, Felipe Karnakis e João Rêgo, o evento ocupa as salas do Cinema da Fundação/Derby e do Cinema São Luiz com mostras competitivas nacionais e internacionais, sessões especiais de clássicos e obras inéditas na capital pernambucana.
Abertura com curta de Jommard
A abertura acontece nesta sexta-feira (22), a partir das 19h30, no Cinema da Fundação/Derby, com a exibição de três títulos emblemáticos: Noturno em Ré(cife) Maior (1981), de Jomard Muniz de Britto, Festa Infinita (2024), de Ander Beça, e Resgate Cultural – O Filme (2001), do coletivo Telephone Colorido e Pajé Limpeza.
A sessão propõe um encontro entre gestos de inventividade livre que marcaram diferentes momentos da cinematografia pernambucana: da liberdade criativa de Jomard Muniz de Britto, passando pela irreverência coletiva do Telephone Colorido, até as transgressões contemporâneas de Beça.
São Luiz
Nos dias 23 e 24, o festival se expande para o Cinema São Luiz, ocupando a grade de programação com mostras competitivas nacionais, panorama internacional, um especial dedicado ao cineasta argentino Francisco Lezama e uma sessão homenagem com curtas do cineasta pernambucano Daniel Bandeira.
Novas conversas sobre cinema
De acordo com os organizadores, movimento do Noturno se aproxima de iniciativas irmãs, como o Festival Lúmen, no Rio de Janeiro, e o Estranhos Encontros, em São Paulo – eventos que também nasceram com o desejo de provocar novas conversas no cinema brasileiro.
"O Noturno nasceu da percepção de que Recife carecia de um espaço inteiramente dedicado ao curta-metragem. Diferente de outros festivais locais, que incluem o formato em recortes específicos, o Noturno coloca o curta no centro da programação, reafirmando-o como linguagem, forma e campo de experimentação", explica o cineasta Felipe André Silva.
"Buscamos selecionar obras que dificilmente encontrariam um espaço no nosso circuito de exibição, sobretudo curtas que têm circulado por festivais do Sul e Sudeste, mas que permanecem inéditos aqui", diz João Rêgo, um dos curadores e idealizadores do festival. "Em sua maioria, são filmes que exploram a ficção em suas zonas híbridas – do terror ao coming of age – e que se entrelaçam com a produção pernambucana contemporânea, muitos deles inéditos no Estado".
Felipe Karnakis, idealizador e curador do Noturno, acrescenta: "O festival é concebido com um viés que valoriza o território e a formação de público. Mais do que simplesmente estrear filmes na cidade, buscamos criar sessões que dialoguem com os espectadores e com a dinâmica de Recife. Esse princípio orienta toda a nossa curadoria e programação", afirma.
Confira a programação completa:
Sexta-feira, 22 - Cinema da Fundação/Derby
Sessão de Abertura - 19h30
- Festa Infinita
- Resgate Cultural – O Filme
- Noturno Em Ré-cife Maior
Sábado, 23 - Cinema São Luiz
Competição Brasileira 1 - 14h
- Segunda-feira, então (PE)
- Núbia (MG)
- Tragédia (RS)
- Boca Dura (SP)
- Estrela Brava (RJ)
Foco Francisco Lezama - 16h
- Um Movimento Estranho (Argentina)
- Dear Renzo (Argentina)
- La Novia de Frankenstein (Argentina)
- Atardecer (Argentina)
Competição Brasileira 2 - 17h30
- Fronteriza (SP/PR) -
- Entre Corpos (AL)
- E Seu Corpo é Belo (RJ)
- Fale a Ela o Que Me Aconteceu (PE)
Domingo, 24 - Cinema São Luiz
Competição Brasileira 3 - 14h
- Capturar o Fantasma (SP)
- Testemunho (MG/RS)
- Mar de Dentro (PE)
- Desvios Diários: Domingo (SP)
- O Mediador (BA)
Panorama Internacional - 15h40
- Monstouris Park (França)
- Lloyd Wong, Unfinished (Canadá)
- Sorry I'm late (but I brought a choir) (Noruega)
- Lamento (Suíça)
- A dónde van los pájaros cuando llueve (Colômbia)
Competição Brasileira 4 - 17h30
- Americana (PA)
- Ontem lembrei de minha mãe (PR)
- Osmo (DF)
- Era Uma Vez Diversiones (PE)
Sessão Especial - Homenagem a Daniel Bandeira (+ Premiação) - 19h30
- Tchau e Benção (PE)
- Sob a Pele (PE)
- ContraTempo (PE)
SERVIÇO
1ª Noturno - Festival Internacional de Curtas do Recife
Quando: De 22 a 24 de agosto
Onde: Cinema da Fundação - Derby e Cinema São Luiz
Quanto: Gratuito
Site: www.noturnofestival.info
Contato: noturnofestival@gmail.com
Instagram: @noturnofestival