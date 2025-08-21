I Fresta Festival exibe mais de 60 filmes analógicos no Cinema São Luiz e no Cinema do Museu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A partir da próxima quarta-feira (27), a 1ª edição do Fresta Festival dá início a programação de sessões especiais, mostras nacionais e internacionais

Clique aqui e escute a matéria

Entre os dias 27 e 31 de agosto, o Cinema São Luiz e o Cinema do Museu (Fundaj) recebem a primeira edição do Fresta - Festival Internacional de Cinema Analógico de Pernambuco. Este será o primeiro festival do nordeste dedicado exclusivamente ao cinema feito em película.

Filmes produzidos em super 8, 16mm e 35mm compõem a programação, que se divide entre mostras especiais e competitivas com títulos do mundo todo. Além disso, o evento também promove oficinas e mesas de debate sobre a produção audiovisual analógica.

Os ingressos para as sessões são gratuitos e já podem ser retirados através da plataforma Sympla (https://acesse.one/xvVXD). Os interessados em participar das oficinas devem acessar o site oficial do I Fresta (https://www.frestafestival.com/) para saber mais detalhes sobre as datas de inscrição e participar.

Ao todo, serão exibidos 65 filmes. Dentre eles, quinze curtas nacionais e doze curtas internacionais compõem as mostras competitivas. Os filmes foram escolhidos depois de um criterioso trabalho de curadoria do I Fresta.

“Recebemos inscrições de muitos filmes e de grande qualidade, o que mostra que o cinema analógico no Brasil e no mundo continua resistindo com potência e apenas precisando de novos espaços para chegar ao público”, aponta o diretor geral do festival, Douglas Henrique.

HOMENAGEM E SESSÕES ESPECIAIS

Em seu ano de estreia, o projeto homenageia o jornalista e cineasta pernambucano Fernando Spencer, que faleceu em 2014 deixando uma extensa obra de filmes em película.

Conhecido como o “cineasta das três bitolas”, por conta da produção nos três formatos analógicos, o diretor destacou-se especialmente pelos trabalhos em super 8, que renderam um importante acervo de imagens sobre Pernambuco.

Sua história será prestigiada em sessão especial, no Cinema do Museu, que contará com curtas-metragens do autor, como "Vicente é o Galo” (1974) e “Estrelas de Celulóide” (1987).

Outros títulos emblemáticos do cinema nacional também serão exibidos especialmente em cópias de 35mm no Cinema São Luiz. São os casos dos longas-metragens “O Palhaço” (2011), de Selton Mello; “Retratos Fantasmas” (2023), de Kleber Mendonça Filho; e “Eles Voltam” (2012), de Marcelo Lordello.

Entre os filmes internacionais, o destaque é a sessão especial com filmes em 16mm do cineasta espanhol Ion de Sosa. O diretor já levou seus filmes aos principais festivais de cinema do mundo, como o Festival de Berlim, Festival de Rotterdã e o San Sebastian Film Festival, e agora conta com exibição do curta “Leyenda Dorada” (2019) e do média “Mamántula” (2023) como parte da programação fora da competitiva do I Fresta

Para encerrar com chave de ouro, o festival contará com uma sessão de filmes de Paulo Caldas mais do que especial no Cinema São Luiz. Na ocasião, será exibida pela primeira vez a cópia restaurada do curta em super 8 “Morte no Capibaribe” (1983).

A cada ano, o Fresta se propõe a restaurar pelo menos um filme analógico e o curta em questão foi o escolhido desta primeira edição. Para completar, a sessão também contará com a projeção em 35mm de “Deserto Feliz” (2008), do mesmo diretor pernambucano.

O resgate de clássicos do cinema brasileiro a partir de projeções em 35mm tem a proposta de matar as saudades dos cinéfilos veteranos e proporcionar uma experiência única para os mais jovens.

“O São Luiz é, atualmente, o único cinema de Recife que conta com um projetor 35mm funcionando. Queríamos aproveitar essa oportunidade para mostrar ao público tanto clássicos do nosso cinema quanto produções em curta que tiveram uma boa trajetória, mas que as novas gerações talvez nunca tenham tido acesso”, comenta Douglas Henrique.

AÇÕES FORMATIVAS

O I Fresta contará com oficinas práticas de produção de filmes analógicos e de preservação, que é um dos principais pilares do Fresta.

O festival tem o objetivo de promover ações de salvaguarda de acervos cinematográficos através de ações formativas, como a oficina de Preservação Audiovisual, que será ministrada por Lila Foster, coordenadora do Talents Preservação do Festival do Rio e presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA).

Lila é preservadora audiovisual, pesquisadora, curadora e cineasta. Seu trabalho se concentra no levantamento da produção amadora e experimental do Brasil, articulando pesquisa histórica e preservação audiovisual.

Trabalhou em diversos setores da Cinemateca Brasileira, integrou o programa de estágios em preservação e curadoria audiovisual da Haghefilm Foundation (Holanda) sob a orientação de Paolo Cherchi Usai e, em 2024, participou do curso "Digital Archives. Data Literacy and Presentation Strategies in Audiovisual Archives" da FIAF - Digital Archives Summer School(Alemanha).

Imagem do filme Deserto Feliz - Divulgação

SOBRE O FRESTA FESTIVAL

A proposta do Fresta faz parte de um movimento de resgate do cinema analógico e dos festivais que, até o final dos anos 2000, ainda separavam suas mostras competitivas pelas bitolas (super 8, 16mm e 35mm).

O projeto passa a integrar um circuito de festivais do mesmo segmento que se espalham pelo Brasil, como o Curta 8, em Curitiba; o Super OFF, em São Paulo; o 1666 - Festival de Cinema 16mm, no Rio de Janeiro; e o Inflamável - Festival de Curtas em Super 8, em Florianópolis.

O Fresta Festival é idealizado por Douglas Henrique, que é curador no Cinema da UFPE, um dos poucos cinemas de rua em Pernambuco, além de diretor do "MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco" e do "Jorra! - Festival de Cinema Negro".

A iniciativa é uma realização da Inferno Produções e conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretária de Cultura de Pernambuco e Governo de Pernambuco.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO I FRESTA FESTIVAL

QUARTA (27/08)



CINEMA DO MUSEU - FUNDAJ

15h30 - Sessão de Abertura: O Tubérculo - Dir: Lucas Camargo de Barros / Nicolas Thomé Zetune (2024 | 70' | BRA | Super 8)

17h - Competitiva Internacional de Curtas #1 (59')

When our eyes meet - Dir: Maud Challier Bourgeois

Desert Cruising - Dir: Charles Lum / Todd Verow

Red Ropes - Dir: Alessio Pasqua

Synthetic Forest - Dir: Jesed Francis Moreno

Who the F**k is Jacky Bumpers? - Dir: Alan Halls

Analogue Natives - Dir: Bernd Lützeler

18h15m - Sessão Especial: 8 Por 8: Renovação do Ciclo de Cinema em Super 8 na Paraíba (60' + Debate)

Preciso Falar Do Futuro Além Mar - Dir: Carine Fiúza

Cósmica - Dir: Ana Bárbara Ramos

Conserva - Dir: Diego Benevides

Mar-Pedra-Rio - Dir: Mariah Benáglia

La Caramella - Dir: Gian Orsini

Brujeria - Dir: Ian Abé

Anomalia - Dir: Torquato Joel

Pai E Filho - Dir: Rodolpho De Barros

20h - Competitiva Nacional de Curtas #1 (44')

Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto - Dir: Weyna Macedo / Lucas Parente / Adeciany Castro / Mariana Smith

Faraó Marginal - Dir: GIVVA

Busca - Dir: Rodrigo Sousa & Sousa

Lamento às Águas - Dir: Vilma Carla Martins

Pavilhão - Dir: Victoria Fiore



QUINTA (28/08)



CINEMA DO MUSEU - FUNDAJ



15h30 - Sessão Especial: Cinema Documental de Eunice Gutman (64')

Só no Carnaval (12')

Duas Vezes Mulher (12')

E o Mundo Era Muito Maior Que a Minha Casa (21')

Vida de Mãe é Assim Mesmo? (19')

16h45 - Sessão Especial: Pernambucos Restaurados (64')

A Peleja do Bumba Meu Boi Contra o Vampiro do Meio-Dia - Dir: Lula Lourenço / Pedro Aarão (23')

Sulanca – A Revolução Econômica das Mulheres de Santa Cruz do Capibaribe - Dir: Katia Mesel (41')

18h15 - Competitiva Internacional de Curtas #2 (60')

We, Women - Dir: Laura Gabay

Remember Me As a Time of Day - Dir: Bruno Adorno Alves

FEW MORE CENTURIES - Dir: Raphaël Martin-Dumazer

Here or Here - Dir: Shayma Awawdeh / Maxime Faure / Ariane Zevaco / Fuad Hindieh / Julie Mengelle / Emmanuel Piton / Hélène Rastegar / Collectif Hasard

God Ain't Dead He's Gone Fishing - Dir: Emma Parker

On Plains Of Larger River & Woodlands - Dir: Miguel de Jesus

19h30 - Colagem - Dir: David Neves (1968 | 12' | BRA | 35mm) + Um É Pouco, Dois É Bom - Dir: Odilon Lopez (1970 | 94' | BRA | 35mm)

SEXTA (29/08)



CINEMA DO MUSEU - FUNDAJ

15h30 - Sessão Homenagem: O Cinema de Fernando Spencer (53')

Valente é o Galo - Dir: Fernando Spencer

Estrelas de Celulóide - Dir: Fernando Spencer

História de Amor em 16 Quadros por Segundo - Dir: Fernando Spencer / Amin Stepple

Cinema Glória - Dir: Fernando Spencer / Felix Filho

17h - Competitiva Nacional de Curtas #2 (43')

Carmilla - Dir: Dieges Lima

Fantasma Memória - Dir: Nicolas Thomé Zetune

Efeito Laranja - Dir: Lucas Lyrio

Miopia - Dir: Raíssa Castor

Encorpo - Dir: Felipe Rodrigues Costa

18h15m - Sessão Especial: Distruktur (60')

El Meraya - Dir: Melissa Dullius / Gustavo Jahn (16mm)

A Máquina do Tempo - Dir: Melissa Dullius / Gustavo Jahn (16mm)

Éternau - Dir: Melissa Dullius / Gustavo Jahn (16mm)

Abril - Dir: Gustavo Jahn (Super 8)

19h30 - Sessão Secreta do Filme Analógico Secreto (90')

SÁBADO (30/08)



CINEMA SÃO LUIZ

14h - Mostra de Curtas Pernambucanos em 35mm #1 (47') (*Projeção em 35mm)

São - Dir: Pedro Severien

Corpo presente - Dir: Marcelo Pedroso

A História Da Eternidade - Dir: Camilo Cavalcanti

15h30 - Competitiva Nacional de Curtas #3 (40' + Debate)

Cidade Desgraça - Dir: Lucas Lyrio

Esconde-Esconde - Dir: Vitória Vasconcellos

Jaqueline - Dir: Julia Balista

February Answers - Dir: Melissa Dullius

O Mapa em que Estão Meus Pés - Dir: Luciano Pedro Jr.

17h - Sessão Especial: O Palhaço - Dir: Selton Mello (2011 | 90' | BRA | 35mm) (*Projeção em 35mm)

19h - Sessão Especial: Retratos Fantasmas - Dir: Kleber Mendonça Filho (2023 | 93' | BRA | DCP) (*Projeção em 35mm)

DOMINGO (31/08)



CINEMA SÃO LUIZ

14h - Mostra de Curtas Pernambucanos em 35mm #2 (68' + Debate) (*Projeção em 35mm)

Tejucupapo - Um filme sobre Mulheres Guerreiras - Dir: Marcílio Brandão

Poeta Urbano - Dir: Antonio Carrilho

Fuloresta do Samba - Dir: Marcelo Pinheiro

15h30 - Sessão Especial: Ion de Sosa

Leyenda Dorada (Curta) - Dir: Chema García Ibarra / Ion de Sosa (2019 | 11' | ESP | 16mm)

Mamántula (Média) - Dir: Ion de Sosa (2023 | 49' | ESP | 16mm)

16h45 - Sessão Especial: Eles Voltam - Dir: Marcelo Lordello (2014 | 104' | BRA | DCP) (*Projeção em 35mm)

18h45 - Sessão de Encerramento: Morte no Capibaribe (Curta Restaurado) - Dir: Paulo Caldas + Deserto Feliz - Dir: Paulo Caldas (100') (*Projeção em 35mm) (Sessão de Encerramento)

AÇÕES FORMATIVAS

Preservação Audiovisual: História, teoria e prática



Com Lila Foster (Coordenadora do Talents Preservação do Festival do Rio e presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA)).



De 25 a 28 de agosto

Preservadora audiovisual, pesquisadora, curadora e cineasta, Lila abordará a história, a teoria e a prática da preservação audiovisual nesta oficina. Seu trabalho se concentra no levantamento da produção amadora e experimental do Brasil, articulando pesquisa histórica e preservação audiovisual.

Trabalhou em diversos setores da Cinemateca Brasileira, integrou o programa de estágios em preservação e curadoria audiovisual da Haghefilm Foundation (Holanda) sob a orientação de Paolo Cherchi Usai e, em 2024, participou do curso "Digital Archives. Data Literacy and Presentation Strategies in Audiovisual Archives" da FIAF - Digital Archives Summer School(Alemanha).