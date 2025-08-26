Previsão do tempo: terça-feira (26) deve ser de pouca chuva em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apac prevê chuvas fracas apenas em parte da Região Metropolitana e da Zona da Mata; Sertões e Agreste seguem sem registro de precipitação

A terça-feira (26) será marcada por tempo limpo em Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), há possibilidade apenas de chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife e nas Matas Norte e Sul. No Agreste e nos Sertões de Pernambuco e do São Francisco, não há previsão de precipitação.

Sol, calor e nuvens



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o dia será de variação entre sol e muitas nuvens em todo o estado. As temperaturas previstas para as regiões, com base em algumas das principais cidades, são:

Recife: mínima de 24°C e máxima de 28°C

Caruaru: mínima de 17°C e máxima de 30°C

Palmares: mínima de 19°C e máxima de 29°C

Carpina: mínima de 20°C e máxima de 31°C

Serra Talhada: mínima de 16°C e máxima de 31°C

Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 31°C

Tendência para os próximos dias

A previsão da Apac indica que o restante da semana deve seguir a mesma dinâmica desta terça-feira, com chuvas fracas e isoladas apenas na faixa litorânea e estiagem predominando no interior.

