Previsão do tempo: terça-feira (26) deve ser de pouca chuva em Pernambuco
Apac prevê chuvas fracas apenas em parte da Região Metropolitana e da Zona da Mata; Sertões e Agreste seguem sem registro de precipitação
Clique aqui e escute a matéria
A terça-feira (26) será marcada por tempo limpo em Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), há possibilidade apenas de chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife e nas Matas Norte e Sul. No Agreste e nos Sertões de Pernambuco e do São Francisco, não há previsão de precipitação.
Sol, calor e nuvens
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o dia será de variação entre sol e muitas nuvens em todo o estado. As temperaturas previstas para as regiões, com base em algumas das principais cidades, são:
- Recife: mínima de 24°C e máxima de 28°C
- Caruaru: mínima de 17°C e máxima de 30°C
- Palmares: mínima de 19°C e máxima de 29°C
- Carpina: mínima de 20°C e máxima de 31°C
- Serra Talhada: mínima de 16°C e máxima de 31°C
- Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 31°C
Tendência para os próximos dias
A previsão da Apac indica que o restante da semana deve seguir a mesma dinâmica desta terça-feira, com chuvas fracas e isoladas apenas na faixa litorânea e estiagem predominando no interior.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp