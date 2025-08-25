Prefeitura do Recife inicia obras de conjunto habitacional no bairro de São José
Empreendimento terá 249 apartamentos e faz parte do projeto de urbanização da Vila do Papel, que também recebe obras de saneamento e lazer
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife iniciou nesta segunda-feira (25) a construção do Conjunto Habitacional São José, no bairro de mesmo nome, dentro do programa ProMorar.
O empreendimento terá 249 apartamentos distribuídos em sete blocos e está localizado próximo ao viaduto Capitão Temudo. O investimento é de R$ 46,5 milhões e a expectativa é que atenda famílias afetadas pelas obras de urbanização das comunidades Vila do Papel e Vila Brasil.
Os apartamentos terão até 55 m², com tipologias de um, dois e três quartos, além de espaços comerciais no térreo para oficinas e pequenos negócios. Segundo a prefeitura, o projeto foi elaborado após audiência pública com moradores e busca integrar o conjunto ao entorno, sem muros de isolamento.
Urbanização e obras de infraestrutura
Além da construção habitacional, a Vila do Papel está passando por obras de urbanização integrada, que incluem drenagem, pavimentação, abastecimento de água e esgotamento sanitário. O investimento é de R$ 9,7 milhões.
Outro eixo da intervenção é a criação de um Complexo de Lazer, Cultura e Esportes sob o viaduto Capitão Temudo, em uma área de mais de 14 mil m². Com previsão de entrega em outubro, o espaço terá quadra poliesportiva, pista de skate, academia para idosos, anfiteatro e quiosques.
Política habitacional em expansão
De acordo com a gestão municipal, desde 2021 já foram entregues sete conjuntos habitacionais, somando 1.736 moradias. Atualmente, além do São José, estão em andamento os habitacionais Vila Esperança (Monteiro), Caranguejo Tabaiares (Ilha do Retiro) e Comunidade do Bem (Imbiribeira).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A prefeitura também destaca obras de contenção de encostas, que beneficiaram mais de 16 mil famílias na cidade.