Previsão do tempo: segunda-feira (25) começa com sol em Pernambuco
Apac prevê pancadas fracas de chuva em parte do estado nesta segunda, mas tendência indica semana de estiagem para todas as regiões
O início da semana em Pernambuco deve ser marcado por instabilidade no céu, especialmente na Região Metropolitana do Recife e nas Matas Norte e Sul, onde a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) aponta possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo desta segunda-feira (25).
Já no Agreste, a tendência é de precipitação fraca, enquanto o Sertão do São Francisco e o Sertão de Pernambuco seguem sem registro de chuvas.
Previsão para hoje
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo será de muitas nuvens em todo o estado. As temperaturas previstas para alguns dos municípios são:
- Recife: mínima de 22°C e máxima de 29°C
- Caruaru: mínima de 16°C e máxima de 30°C
- Serra Talhada: mínima de 16°C e máxima de 32°C
- Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 31°C
Tendência para a semana
A previsão da Apac mostra que, apesar da instabilidade desta segunda-feira, a tendência para os próximos dias é de estiagem em Pernambuco. Entre terça (26) e quinta-feira (28), a indicação para a Região Metropolitana, Agreste e Matas Norte e Sul é de chuva apenas fraca, enquanto os sertões permanecem sem previsão de precipitação.
