Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: segunda-feira (25) começa com sol em Pernambuco

Apac prevê pancadas fracas de chuva em parte do estado nesta segunda, mas tendência indica semana de estiagem para todas as regiões

Por JC Publicado em 25/08/2025 às 7:51
Semana será nublada em Pernambuco - Tião Siqueira

O início da semana em Pernambuco deve ser marcado por instabilidade no céu, especialmente na Região Metropolitana do Recife e nas Matas Norte e Sul, onde a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) aponta possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo desta segunda-feira (25).

Já no Agreste, a tendência é de precipitação fraca, enquanto o Sertão do São Francisco e o Sertão de Pernambuco seguem sem registro de chuvas.

Previsão para hoje

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo será de muitas nuvens em todo o estado. As temperaturas previstas para alguns dos municípios são:

  • Recife: mínima de 22°C e máxima de 29°C
  • Caruaru: mínima de 16°C e máxima de 30°C
  • Serra Talhada: mínima de 16°C e máxima de 32°C
  • Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 31°C

Tendência para a semana

A previsão da Apac mostra que, apesar da instabilidade desta segunda-feira, a tendência para os próximos dias é de estiagem em Pernambuco. Entre terça (26) e quinta-feira (28), a indicação para a Região Metropolitana, Agreste e Matas Norte e Sul é de chuva apenas fraca, enquanto os sertões permanecem sem previsão de precipitação.

