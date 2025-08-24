Neoenergia realiza atendimentos itinerantes no Recife e em Olinda para ampliar acesso à Tarifa Social de Energia
Atendimentos gratuitos buscam ampliar inscrições na Tarifa Social, que já zerou a conta de 377 mil famílias que consomem até 80 kwh por mês
Por
JC
Publicado em 24/08/2025 às 9:24
Clique aqui e escute a matéria
Famílias de baixa renda do Recife e de Olinda poderão se inscrever na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) em ações itinerantes realizadas pela Neoenergia Pernambuco nesta semana. O benefício, que desde julho garante isenção total da conta para quem consome até 80 kwh por mês, já zerou a fatura de mais de 377 mil famílias no estado em apenas um mês.
Em Olinda, o atendimento começa nesta segunda-feira (25) e segue até quinta (28), das 9h às 16h30, na Associação Amigos de Verdade, em Águas Compridas. Já no Recife, será realizado no dia 28, das 8h às 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Mustardinha. Para participar, é necessário levar um documento de identificação e uma conta recente de energia.
Além da inscrição na Tarifa Social, os moradores poderão solicitar segunda via da fatura, trocar titularidade, pedir nova ligação e negociar débitos com condições especiais.
A mudança nas regras da TSEE foi estabelecida pela Medida Provisória nº 1.300/2025. Com a alteração, famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário-mínimo por pessoa têm direito à gratuidade da energia, assim como aquelas com até três salários-mínimos que possuam integrantes dependentes de equipamentos vitais ou beneficiários do BPC. O desconto é automático para quem mantém os dados atualizados no CadÚnico. Em imóveis alugados ou cedidos, quando a conta está em nome do proprietário, o pedido deve ser feito nos canais de atendimento da distribuidora.