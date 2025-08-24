Novos dessalinizadores vão ampliar acesso à água potável no Agreste de Pernambuco
Com investimento de R$ 7,6 milhões, governo do Estado instala 38 dessalinizadores no Agreste, ampliando o acesso à água potável em comunidades rurais
Clique aqui e escute a matéria
Moradores de comunidades rurais do Agreste Meridional e do Agreste Central terão acesso a mais sistemas de dessalinização de água até o fim de 2025. Ao todo, 38 novos equipamentos serão instalados em 13 municípios da região, com investimento estimado em R$ 7,6 milhões. A execução ficará sob responsabilidade da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado.
No Agreste Meridional, os dessalinizadores serão implantados em Garanhuns, Pedra, Buíque, Iati e Itaíba. Já no Agreste Central, os municípios contemplados são Caruaru, Bezerros, Alagoinha, Gravatá, Riacho das Almas, Belo Jardim, Pesqueira e Sanharó. A obra será realizada pela empresa Acquapura Ltda., contratada para fornecer, instalar e manter os sistemas.
A governadora Raquel Lyra destacou que a iniciativa busca atender comunidades historicamente afetadas pela escassez. “Levar água potável para as famílias do Agreste é dar dignidade a quem convive diariamente com a falta de abastecimento regular. Nosso compromisso é ampliar esse acesso, sobretudo no meio rural”, afirmou.
Segundo o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, a tecnologia é uma alternativa sustentável e eficiente. “A dessalinização é uma solução para regiões onde a água dos poços é salobra. Além de potabilizar a água, os sistemas funcionam com energia solar, o que garante baixo custo de operação e autossuficiência”, explicou.
Atualmente, Pernambuco já conta com 300 dessalinizadores em funcionamento ou recuperados, beneficiando cerca de 106 mil pessoas. Com os novos equipamentos, o alcance desse tipo de tecnologia social deve se ampliar, garantindo mais segurança hídrica a famílias que vivem em áreas onde o abastecimento é um desafio histórico.