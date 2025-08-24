Novos dessalinizadores vão ampliar acesso à água potável no Agreste de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com investimento de R$ 7,6 milhões, governo do Estado instala 38 dessalinizadores no Agreste, ampliando o acesso à água potável em comunidades rurais

Clique aqui e escute a matéria

Moradores de comunidades rurais do Agreste Meridional e do Agreste Central terão acesso a mais sistemas de dessalinização de água até o fim de 2025. Ao todo, 38 novos equipamentos serão instalados em 13 municípios da região, com investimento estimado em R$ 7,6 milhões. A execução ficará sob responsabilidade da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado.

No Agreste Meridional, os dessalinizadores serão implantados em Garanhuns, Pedra, Buíque, Iati e Itaíba. Já no Agreste Central, os municípios contemplados são Caruaru, Bezerros, Alagoinha, Gravatá, Riacho das Almas, Belo Jardim, Pesqueira e Sanharó. A obra será realizada pela empresa Acquapura Ltda., contratada para fornecer, instalar e manter os sistemas.

A governadora Raquel Lyra destacou que a iniciativa busca atender comunidades historicamente afetadas pela escassez. “Levar água potável para as famílias do Agreste é dar dignidade a quem convive diariamente com a falta de abastecimento regular. Nosso compromisso é ampliar esse acesso, sobretudo no meio rural”, afirmou.

Segundo o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, a tecnologia é uma alternativa sustentável e eficiente. “A dessalinização é uma solução para regiões onde a água dos poços é salobra. Além de potabilizar a água, os sistemas funcionam com energia solar, o que garante baixo custo de operação e autossuficiência”, explicou.

Atualmente, Pernambuco já conta com 300 dessalinizadores em funcionamento ou recuperados, beneficiando cerca de 106 mil pessoas. Com os novos equipamentos, o alcance desse tipo de tecnologia social deve se ampliar, garantindo mais segurança hídrica a famílias que vivem em áreas onde o abastecimento é um desafio histórico.