Prefeitura paga R$ 2,5 milhões pela limpeza do terreno de novo habitacional
Serviços inclui demiliçao e remoção dos restos de construção para destino final, Serviços está sendo concluido pelo empresa ainda este mês.
Para a empresa AC Demolidora, a Prefeitura do Recife pagou quase R$ 2,5 milhões (R$2.425.600,23) para a demolição de 85 casas remoção e limpeza de cinco quarteirões na Avenida Vinte de Janeiro onde programa a construção de dois habitacionais com 528 unidades financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1.
As obras têm prazo de quatro meses e 15 dias que estão sendo finalizadas esta semana com a demolição das últimas casas do quinto quarteirão no cruzamento com a Rua Barão de Souza Leão e a Avenida Sul nas proximidades da Estação Aeroporto do Metrô do Recife.
Habitacionais Faixa1
Os terrenos vão abrigar dois conjuntos residenciais como um total de 528 apartamentos financiados pela Caixa Econômica para a Prefeitura do Recife na modalidade FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) que atende famílias de baixa renda.
O modelo FAR atende a imóveis com valores de até R$164 mil e são encaixados na Faixa 1 que entrega os imóveis de graça para as famílias selecionadas. O conjunto Vila Aeronáutica I com 288 unidades será feito pela Construtora Baptista Leal. O Vila Aeronáutica II com 240 unidades será feito pela Construtora Nord cujas propostas foram selecionadas pelo Ministério das Cidades.