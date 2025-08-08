MPF denuncia ex-secretário de Saúde do Recife e outros sete por compra irregular de luvas durante pandemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Denúncia aponta prejuízo de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos com dispensa ilegal de licitação em 2020; confira mais detalhes da acusação

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à 13ª Vara da Justiça Federal no Recife, na segunda-feira (4), o ex-secretário de Saúde do Recife Jailson Correia e outros sete ex-servidores comissionados da Secretaria de Saúde por irregularidades em uma compra emergencial realizada durante a pandemia de Covid-19, em 2020.

Segundo o MPF, as práticas envolvem dispensa de licitação fora das hipóteses legais, com prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões aos cofres públicos.

Quinta denúncia contra gestão da pandemia no Recife



Essa é a quinta denúncia oferecida pelo MPF envolvendo a gestão da pandemia pela Prefeitura do Recife em 2020, durante a administração do então prefeito Geraldo Julio (PSB), que, no entanto, não é alvo da ação.

A denúncia foi apresentada pelo procurador da República Alfredo Falcão Júnior, que aponta superfaturamento e superdimensionamento na compra de 22,5 milhões de luvas descartáveis.

O contrato foi firmado com uma empresa que possuía apenas um funcionário registrado e capital social de R$ 100 mil.

Quem são os denunciados?



Além de Jailson Correia e do empresário Gustavo Sales, administrador da empresa Saúde Brasil, foram denunciados os seguintes ex-servidores comissionados:

Felipe Soares Bittencourt – ex-diretor financeiro

– ex-diretor financeiro João Maurício de Almeida – ex-gestor da assistência farmacêutica

– ex-gestor da assistência farmacêutica Paulo Henrique Motta Mattoso – ex-gerente de compras

– ex-gerente de compras Yolanda Batista Moreira – ex-gerente de apoio jurídico

– ex-gerente de apoio jurídico Jorge Antônio da Costa Pereira – ex-coordenador de saúde bucal

– ex-coordenador de saúde bucal Antônio Berg Mendes de Sá – ex-assessor técnico

A reportagem entrou em contato com a defesa de Jailson Correia e aguarda retorno.

Fraude foi antecipada, diz MPF



De acordo com o procurador Alfredo Falcão, os servidores públicos camuflaram a montagem do processo de dispensa, adotando práticas que desrespeitam os critérios legais para compras públicas emergenciais.

A denúncia também aponta que o empresário beneficiado pela contratação irregular já havia se antecipado à demanda.

"De outro lado, Gustavo Sales, administrador da Saúde Brasil, providenciou, de maneira antecipada (desde 16/03/2020), a exata quantidade de luvas tamanho médio que seria objeto da dispensa, conforme atestam e-mails e planilha de controle administrativo interno descobertos por quebra de sigilo telemático de mídia apreendida na sede da empresa", acrescenta o procurador.

MPF arquivou outra investigação em julho

Em julho deste ano, o MPF arquivou uma investigação que apurava a compra de equipamentos médicos pela prefeitura do Recife durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com a denúncia, apresentada em 2020, a secretaria municipal de Saúde havia cometido irregularidades na compra de 11.288 unidades de um equipamento descartável chamado "Sistema Fechado de Aspiração Traqueal".

O sistema é utilizado na remoção de secreções do trato respiratório de pacientes em ventilação mecânica.

Segundo o MPF, não há elementos que comprovem a existência de sobrepreço ou a aquisição de quantitativo excedente dos aparelhos.

