Festival Fabulosa une exibições e performances no Recife; confira programação
Com o objetivo de modificar a experiência de uma sessão de cinema, misturando filmes com performances, o evento é estrelado pela drag queen Ruby Nox
O FABULOSA - Festival Internacional de Cinema Queer Especulativo do Recife realiza a sua segunda edição Cinema do Fundação (Sala Derby), até o sábado (30), com um recorte de instigantes produções de gênero realizadas por pessoas LGBTQIA+ de todo o mundo.
Com o objetivo de modificar a experiência de uma sessão de cinema, misturando filmes com performances, o evento é estrelado pela drag queen Ruby Nox, forte representante de Pernambuco na segunda temporada de Drag Race Brasil.
Além de apresentar os dias de mostras, e estrelar a vinheta oficial da edição, a queen também vai realizar performances exclusivas entre as sessões.
Inicialmente programado para acontecer entre 28 e 30 de agosto na sala Porto, o festival precisou realizar alguns ajustes à tempo, devido à reforma na sala ainda não concluída pelo Porto Digital.
Mais de 50 obras
Trazendo quase 50 obras em sua programação, a segunda edição da FABULOSA - Festival Internacional de Cinema Queer Especulativo do Recife é uma realização das produtoras pernambucanas Filmes de Marte e Profana Produções, com o incentivo do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) do Recife, e apoio do Cinema da Fundação, Canela Vermelha Produções, Caldo de Cana Filmes, e MOFA Criativa.
Para o diretor artístico do festival, o diretor, roteirista, e diretor de arte Henrique Arruda, o número de obras selecionadas este ano, e o recorde de inscrições, vindas do país inteiro, demonstra o quanto esse tipo de cinema tem se fortalecido em todo o país, impulsionado, principalmente pelas leis mais recentes de incentivo à cultura, como a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc.
"Recebemos quase 250 inscrições de filmes do país inteiro, muitos deles incentivados pela Aldir Blanc, e Paulo Gustavo, de diretores e diretoras estreantes, e isso é absolutamente incrível, porque estamos presenciando uma renovação do cinema que se reinventa através dos filmes queers de gênero, e de guerrilha, que acreditam na criação de novos mundos, na reinvenção de futuros contra a opressão", afirma.
Com entrada gratuita para todas as suas sessões, a bilheteria online para todos os dias estará aberta a partir de quinta-feira (21) na bio do Instagram do @cinemadafundacao.
Confira a programação:
Quinta-feira (28/08)
18h20 - Sessão 6: Mostra MARACATRÔNICA Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos, com performances da Kiki House of Kunoichis
21h- Sessão7: +18: LOVE-ME HARD
Sexta-feira (29/08)
17h40- Sessão 8: Mostra ONTEM SONHEI COM VOCÊ - Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais
20h- Sessão 9: As Malignas Comentam: DRAG KILLER, de Johnny Victor (MG), com performances de Bhelchi, Leviathan, e Ruby Nox
Sábado (30/08)
14h - Sessão 10: MEMORABÍLIA - Premiére Nacional do novo longa-metragem de Todd Verow (EUA)
15h30 - Sessão 11: AS MALIGNAS COMENTAM um CLÁSSICO + Premiação e encerramento do festival