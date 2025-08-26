fechar
Enem e Educação | Notícia

Ministro da Educação cumpre agenda no Recife com anúncios de investimentos

Camilo Santana visita a capital pernambucana nesta quarta (27) para anunciar investimentos em instituições de ensino e agenda na Fundaj

Por JC Publicado em 26/08/2025 às 20:51
Ministro da Educa&ccedil;&atilde;o, Camilo Santana
Ministro da Educação, Camilo Santana - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, estará no Recife nesta quarta-feira (27), para anúncios relacionados à educação em Pernambuco.

A programação começa às 9h, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), onde ele receberá a Medalha Massangana, reconhecimento por contribuições à educação, à cultura e à pesquisa no Brasil.

Às 11h, o ministro participa de evento na Prefeitura do Recife, onde anunciará novos investimentos para o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Os detalhes sobre os valores e áreas contempladas devem ser divulgados durante a cerimônia.

No período da tarde, às 14h30, Camilo Santana visitará o Complexo Educacional da Mangabeira. Na ocasião, também estão previstos anúncios voltados para a educação básica na capital pernambucana.

