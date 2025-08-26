Ministro da Educação cumpre agenda no Recife com anúncios de investimentos
Camilo Santana visita a capital pernambucana nesta quarta (27) para anunciar investimentos em instituições de ensino e agenda na Fundaj
O ministro da Educação, Camilo Santana, estará no Recife nesta quarta-feira (27), para anúncios relacionados à educação em Pernambuco.
Agenda completa
A programação começa às 9h, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), onde ele receberá a Medalha Massangana, reconhecimento por contribuições à educação, à cultura e à pesquisa no Brasil.
Às 11h, o ministro participa de evento na Prefeitura do Recife, onde anunciará novos investimentos para o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Os detalhes sobre os valores e áreas contempladas devem ser divulgados durante a cerimônia.
No período da tarde, às 14h30, Camilo Santana visitará o Complexo Educacional da Mangabeira. Na ocasião, também estão previstos anúncios voltados para a educação básica na capital pernambucana.
