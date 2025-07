Ministro da Educação cumpre agenda em Recife durante a 77ª SBPC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O ministro da Educação, Camilo Santana, participa nesta terça-feira (15) da programação da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada no campus Dois Irmãos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife.

A conferência do ministro acontece às 10h, no Salão Nobre do Prédio Central (Reitoria), com apresentação do presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro.

Com o tema “Progresso é ciência em todos os territórios”, a SBPC 2025 segue com uma programação gratuita, aberta ao público e repleta de atividades científicas. Ao todo, são 36 ações previstas ao longo do dia, entre palestras, oficinas, exposições, rodas de conversa e mesas-redondas — realizadas presencialmente e com transmissões ao vivo.

O evento reúne pesquisadores, estudantes, professores, lideranças sociais e autoridades para discutir os principais desafios da ciência no Brasil, com foco nas desigualdades regionais, na crise orçamentária das instituições públicas e na urgência de um projeto nacional de desenvolvimento sustentável e soberano.

A agenda do ministro da Educação inclui visita ao Hospital das Clínicas da UFPE

A agenda do ministro da Educação em Pernambuco continua à noite, com visita às obras do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), às 19h.

Ao lado do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, o ministro acompanha o andamento das reformas estruturais do hospital, que já receberam mais de R$ 50 milhões em investimentos, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da própria Ebserh.

Durante a visita, também será inaugurada a ampliação do Centro de Pesquisa Clínica (CPC). Participam da atividade o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e o superintendente do HC-UFPE, Filipe Carrilho.

As obras no hospital, o maior desde sua inauguração em 1979, incluem a recuperação do subsolo, modernização das redes elétricas, substituição de elevadores e a implantação do Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP).

Também estão previstas futuras ampliações no Centro Cirúrgico, na UTI Geral e a criação da UTI Pediátrica, com foco na qualificação da assistência, ensino e pesquisa em saúde.

Confira a programação temática da SPBC para esta terça-feira:

No anfiteatro do Centro de Ensino de Graduação (CEGOE), o físico Luiz Davidovich, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ministra a conferência “2025, um ano quântico: de Heisenberg e Schrödinger às novas tecnologias quânticas”, às 10h, com apresentação de Rodrigo Barbosa Capaz, diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).

Simultaneamente, na Sala de Seminários do CEGOE, Carlos Dornels Freire de Souza, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), apresenta a conferência “Prioridades globais para o controle das doenças infecciosas negligenciadas no pós-pandemia”, com mediação de Lígia Bahia (UFRJ).

À tarde, a partir das 13h, a mesa-redonda “A crise nas licenciaturas e a formação de professores” será realizada no Salão Nobre do Prédio Central (Reitoria), com mediação de Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC.

Participam do debate Alfredo Macedo Gomes, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, diretor de educação a distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); e Anderson Stevens Leônidas Gomes, secretário-geral adjunto e diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

No mesmo horário, o debate internacional “Women in Science and Innovation: Fostering Entrepreneurship in Universities” reúne Maitê Gothe (USP), Anne Vortkamp (Universidade de Münster) e Laura Bechthold (THI Ingolstadt), com mediação de Francilene Garcia, vice-presidente da SBPC e presidente eleita para o biênio 2025-2027.

Das 16h às 18h30, o anfiteatro do CEGOE sedia o debate “Um olhar sobre o ensino superior no Brasil”, com mediação de Aldo Zarbin, professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Participam da discussão Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC); Rodrigo Barbosa Capaz, do CNPEM; e Rui Vicente Oppermann, diretor de relações internacionais da Capes.

Também às 16h, no auditório da Biblioteca Setorial, ocorre a mesa-redonda “Polos de inovação tecnológica: qual a contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil?”, mediada por Francilene Garcia, vice-presidente da SBPC. Participam Elias Ramos de Souza, diretor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); Odir Dellagostin, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs); Caroline Alves da Costa, presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj); e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital (PE).

Na sala dos Conselhos do Prédio Central (Reitoria), acontece o debate “Amazônia e desenvolvimento socioeconômico”, mediado por Paulo Artaxo, vice-presidente da SBPC. Participam João Valsecchi do Amaral, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá; Henrique dos Santos Pereira, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa); Ima Célia Guimarães Vieira, pesquisadora titular do Museu Paraense Emílio Goeldi; e Gutemberg de Vilhena Silva, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap).

Às 16h, o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, media a mesa-redonda “Nova ordem global”, no Salão Nobre do Prédio Central (Reitoria), com a participação de Elias Jabbour, professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCE-UERJ); Luís Nassif, da ADVivo; Sergio Machado Rezende, professor titular de Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e Luís Manuel Rebelo Fernandes, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).