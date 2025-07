SBPC no Recife mostra a força da ciência e o compromisso social

Clique aqui e escute a matéria

De ontem até o próximo dia 19, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus Sede- Recife, vai receber a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o maior e mais tradicional evento científico da América Latina. É a primeira vez que a UFRPE será sede do encontro, que vai reunir milhares de pessoas do Brasil e do exterior para falar de ciência, educação, cultura e temas importantes para a sociedade.

Com o tema “Progresso é ciência em todos os territórios”, o evento será gratuito e aberto ao público e pretende mostrar como a ciência pode transformar vidas! Isso tem um significado muito forte porque ciência não acontece somente em grandes centros urbanos ou em laboratórios de última geração. A ciência pulsa também no semiárido, na floresta, nas comunidades indígenas e quilombolas, nos assentamentos rurais, nas escolas públicas, nas periferias, nas universidades, nas capitais e no interior. Em todo o canto onde tem gente buscando soluções para viver melhor de forma justa, sustentável e com dignidade, tem gente fazendo ciência.

É exatamente isso que a Reunião Anual da SBPC vai mostrar com uma programação intensa e diversa. Neste ano, o evento será organizado em módulos científicos e culturais que atende a todos os públicos. Qualquer pessoa pode visitar o evento no horário das oito da manhã até as dezoito horas e participar de todas as atividades. A programação terá palestras, debates, cursos, oficinas e atividades culturais para todas as idades. Estudantes, professores, pesquisadores, escolas, lideranças sociais e a comunidade em geral estão convidados(as) a participar. É um grande evento de popularização da ciência.

A 77ª Reunião Anual da SBPC será dividida em vários módulos: conferências, mesas-redondas, minicursos e webminicursos (programação científica principal).

ExpoT&C, com estandes de universidades, institutos, ministérios, fundações, centros de pesquisas e empresas de ciência e tecnologia;

SBPC Jovem e SBPC Criança, com atividades para escolas e famílias;

SBPC Cultural, com shows, apresentações e arte;

SBPC Alimentação, com a venda de comidas locais e regionais, e com debates sobre alimentação saudável;

SBPC Mulher, com temas sobre mulheres na ciência e igualdade de gênero;

SBPC Afro-Indígena e Comunidades Tradicionais, valorizando os saberes e culturas dos povos originários e comunidades tradicionais;

Tenda da Economia Solidária, com feiras e experiências de trabalho coletivo e sustentável.

Este é um momento muito especial para a universidade. É uma alegria imensa receber a SBPC na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse evento mostra a força da ciência com compromisso social e respeito aos saberes de todos os lugares. É uma oportunidade para aproximar a universidade da sociedade em geral e fortalecer a educação e o conhecimento.

A 77ª SBPC será um espaço de encontro entre ciência, cultura, escola, comunidades universitárias e sociedade em geral. Vai mostrar que o conhecimento é para todos e todas e pode transformar a vida das pessoas em todas as regiões do Brasil.



Maria José de Sena, reitora da UFRPE e membro da Academia Pernambucana de Ciências