Luciana Santos: Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento econômico e social do Brasil

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) desembarca em Pernambuco nos próximos dias, quando o Recife se transforma na Capital da Ciência. De 13 a 19 de julho, a cidade receberá a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Para mim, filha dessa terra, é uma alegria vê-la transformar-se nesse grande palco para o conhecimento e poder anunciar aqui investimentos importantes para a região e para o país, reafirmando o compromisso do presidente Lula com o nosso avanço científico e tecnológico, que signifique também um avanço econômico e social.

Recentemente, ao incluir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação entre as pastas estratégicas do governo para a 17ª Cúpula do BRICS, o Brasil sinalizou aos parceiros internacionais que a ciência voltou a ser prioridade de Estado, que hoje é pilar de um desenvolvimento mais justo, soberano e sustentável.

Desde o início da nossa gestão, temos trabalhado para reconstruir e fortalecer o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação,que temum lugar estratégico no nosso projeto de nação.

Com a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ampliamos os investimentos de forma inédita. Foram R$ 10 bilhões em 2023, R$ 12,7 bilhões em 2024 e previsão de R$ 14,7 bilhões em 2025.

Esses recursos estão fortalecendo a infraestrutura de pesquisa brasileira, apoiando pesquisadores, capacitando para as profissões do futuro, impulsionando a transformação digital, a transição energética, o enfrentamento às mudanças climáticas e o fortalecimento da nova política industrial brasileira.

Estão financiando projetos na fronteira do conhecimento e também transformando conhecimento em produtos, processos e serviços que podem melhorar a vida das pessoas e a inserção de nosso país nas cadeias mais dinâmicas da economia global.

A ciência que queremos – e celebramos na SBPC – tem a cara do Brasil. É diversa, plural e comprometida com a redução das desigualdades.

Nesse sentido, temos priorizado no MCTI políticas que ampliam o acesso, a valorização e a permanência de mulheres, negros e indígenas nas carreiras científicas e tecnológicas.

Também assumimos o compromisso de combater assimetrias regionais, garantindo que os recursos do Ministério cheguem aos quatro cantos do país, sobretudo nas regiões que mais precisam.

Só até março deste ano, destinamos cerca de R$ 374 milhões para Pernambuco. Ou seja, em pouco mais de dois anos, foram 3,5 vezes mais recursos para o estado que nos quatro anos do governo anterior. Os valores apoiaram mais de 40 projetos de Instituições de Ciência e Tecnologia e empresas pernambucanas.

Em 2025, o MCTI completa 40 anos e, para marcar esse momento, vem promovendo a Caravana da Ciência, que percorre o país com o objetivo de popularizar a ciência e descortinar a revolução que ela é capaz de operar.

É com esse espírito que chegamos à Reunião da SBPC, que acontece na UFRPE: mostrando que a ciência está em todo lugar — na saúde, no combate à fome, na preservação ambiental, na indústria, moldando o mundo à nossa volta. É ela que transforma o presente e constrói o futuro do Brasil.

E, como primeira mulher, negra e nordestina a liderar este ministério, será uma honra ainda maior trazer nossa equipe para o Recife, contribuindo com o maior evento científico da América Latina, reverberando e fortalecendo essa ideia de que “Progresso é Ciência em todos os territórios”.



*Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação