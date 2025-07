Voz do Leitor, 12/07: Cratera aberta na Encruzilhada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia da leitora da coluna é na Rua Larga do Feitosa, defronte ao número 258, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

Cratera aberta na Encruzilhada

Alô, Emlurb. Tem uma cratera aberta há mais de duas semanas aqui na Rua Larga do Feitosa, defronte ao número 258, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. Uma equipe já isolou o local colocando uma espécie de cavalete de cimento e madeira, mas até o momento não retornaram para realizar o serviço e tapar em definitivo o buraco. Peço que mandem uma equipe para finalizar o trabalho.

Mariana Barbosa, por e-mail

Insegurança do centro do Recife

Eu acho que o prefeito João Campos não conhece o centro da cidade do Recife. Nunca andou pelas ruas da Boa Vista, pelas Avenidas Dantas Barreto ou Guararapes à noite. Os comerciantes estão fechando as lojas no final da tarde porque começa a ficar esquisito e, depois das 17h, a região central se transforma numa 'cidade fantasma'. Quem se atreve a se arriscar passando pela Ponte de Ferro corre o risco de ser assaltado ou, até mesmo, ser esfaqueado pelos delinquentes, que se aproveitam da escuridão e da falta de policiamento na área. A Prefeitura do Recife tem culpa por não iluminar a cidade como deveria e nem colocar a guarda municipal nos principais pontos do centro, e o governo do Estado tem culpa por não empregar um efetivo policial adequado para impor a ordem e a segurança pública. A capital pernambucana vai de mau a pior.

Neide Monteiro, via redes sociais

Praça de alimentação nos Terminais Integrados

Gostaria de sugerir ao Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano ou algum outro órgão responsável pelos Terminais Integrados espalhados na Região Metropolitana: por que não constroem praças de alimentação sobre a estrutura já existente dos referidos terminais? Acredito que daria para encontrar a viabilidade técnica, financeira e política para tal benfeitoria para os passageiros que por lá passam diariamente. Diante de uma rotina extremamente corrida, os usuários de transporte público teriam essa opção para o desjejum, almoço ou jantar. Será que a população não merece um serviço/alimentação de qualidade?



Rafael Aires, por e-mail

Transporte público desprezado

Mais uma vez o governo Federal despreza o transporte público indo de encontro aos países mais desenvolvidos e anuncia além de incentivos à venda de motocicleta (aumentando a tragédia anunciada), e agora à compra de veículos sem IPI. Receita requentada e que custa muito caro.

Fausto Jader, por e-mail

Estação de BRT vandalizada na Boa Vista

A Estação de BRT Rua do Hospício – Engenheiro Pelópidas Silveira, localizada na Avenida Conde da Boa Vista, na região central do Recife, foi completamente vandalizada esta semana por cinco marginais que tentaram entrar na estação para assaltar os passageiros que aguardavam a chegada do ônibus BRT. Cadê a Polícia Militar de Pernambuco atuando no bairro da Boa Vista? Uma via tão extensa, deveria ter ao menos duas viaturas indo e voltando por todo trajeto, a fim de minimamente coibir tais ações de violência na cidade.

Copa do Mundo de Clubes

Após a eliminação do Fluminense para o Chelsea na última terça-feira (8), o futebol brasileiro se despediu da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes na fase semifinal. Sentimento de orgulho e tristeza do povo brasileiro que sonhava até com um possível título de alguma das quatro equipes representantes. O que resta agora é buscar evoluir e se preparar ainda mais para o próximo torneio, daqui há quatro anos, que inclusive está cotado para ser realizado no Brasil.

Christian Victor, por e-mail