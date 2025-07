SBPC 2025 reúne ciência, inovação e educação no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 77ª Reunião Anual da SBPC inicia sua programação neste domingo (13), com a sessão solene de abertura no Teatro do Parque, na Boa Vista

Com o tema “Progresso é Ciência em todos os territórios”, a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) inicia sua programação neste domingo (13), com a sessão solene de abertura no Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, no Recife.

A cerimônia, que será transmitida pelo canal da SBPC no YouTube, reunirá autoridades dos governos federal, estadual e municipal, além de lideranças científicas e representantes da sociedade civil.

De segunda-feira (14) até sábado (19), a programação se estende com uma ampla variedade de atividades — oficinas, exposições, palestras, rodas de conversa, feiras científicas e apresentações culturais — realizadas na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que sedia, pela primeira vez, o encontro anual.

“Pernambuco é o estado que mais visitamos; esta é a sexta vez que realizamos uma Reunião Anual aqui. No entanto, é a primeira vez que o evento acontece na UFRPE, o que, para nós, é muito significativo. A escolha da universidade partiu de uma proposta da própria Reitoria”, afirmou o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, em conversa com a coluna Enem e Educação.

Sobre a escolha do tema, Janine explicou que a proposta também surgiu da universidade, com o objetivo de trazer para o centro dos debates as desigualdades regionais do país.

“A ideia é enfrentarmos o fato de que o Brasil é um país desigual tanto social quanto regionalmente. Nosso objetivo é discutir a desigualdade regional, buscando formas para que todos os estados possam alcançar o mesmo nível de desenvolvimento - sem, contudo, perder de vista a prioridade de combater a desigualdade social. A pobreza é um problema persistente no país, produzida e reproduzida pelo sistema econômico”, declarou o presidente da SBPC.

Ministros do governo federal estarão presentes

Entre os representantes do governo federal, está confirmada a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), Luciana Santos, que participará de uma conferência temática às 10h, no Salão Nobre da UFRPE, e também da programação especial em comemoração aos 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), às 16h, no mesmo local.

O evento contará ainda com a participação do prefeito do Recife, João Campos; do ex-ministro de CT&I e presidente de honra da SBPC, Sergio Rezende; e do também ex-ministro de CT&I e ex-presidente da Finep, Celso Pansera. A mediação será conduzida pelo presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro.

Na terça-feira (15), a conferência temática será com o ministro da Educação, Camilo Santana, também às 10h, no Salão Nobre da UFRPE. No mesmo dia, ocorrerá a cerimônia de entrega do Selo ODS Educação UFRPE, coordenada pela reitora da universidade, professora Maria José de Sena, na Sala dos Conselhos, localizada no Prédio Central.

“Nós consideramos importante também ter o ministro da Educação, uma vez que nosso foco da ciência passa muito pela formação de profissionais, ou seja, de pessoas que fazem universidade. Nós vamos questionar as prioridades da pasta, em que medida a educação básica, o ensino superior e a pesquisa promovida pelo MEC também estão sendo contemplados”, pontuou Renato Janine.

Já na sexta-feira (18), será a vez do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, que participará de conferência às 10h, novamente no Salão Nobre da Reitoria da UFRPE.

A programação completa da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira pode ser acessada no site oficial da SPBC, pelo link: https://ra.sbpcnet.org.br/77RA/.

O evento é aberto ao público, com acesso livre e gratuito às atividades. A inscrição é gratuita e a taxa de inscrição será aplicada apenas para quem optar por receber o material ou para o autor que enviou trabalho e foi aceito na Sessão de Pôsteres. Para participar dos minicursos ou webminicursos, haverá uma taxa de matrícula.

Entre os nomes internacionais, o evento terá Sudip S. Parikh, CEO da American Association for the Advancement of Science (AAAS), que discutirá a reviravolta na política científica americana, e Brian Lin, diretor de conteúdo do EurekAlert!, que falará sobre ciência, mídia e impacto na sociedade.

E ainda as professoras Anne Vortkamp, da Universidade de Münster, e Laura Bechthold do THI Ingolstadt, ambas instituições da Alemanha, participam da mesa “Women in Science and Innovation: Fostering entrepeneurship In Universities”.

Presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro - Divulgação/ SBPC

Trajetória científica e inovação em destaque: estande da Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife, patrocinadora oficial desta edição, estará presente com um estande na Feira SBPC Jovem, voltada à difusão científica entre crianças, adolescentes e educadores.

De acordo com a gestão municipal, o espaço foi concebido para celebrar a rica trajetória científica e tecnológica do Recife.

Por meio de uma linha do tempo interativa, o público poderá mergulhar na história de nomes como Joaquim Nabuco, Josué de Castro e Gilberto Freyre, reviver marcos institucionais da cidade - como a criação da Faculdade de Direito do Recife, do ITEP, do Porto Digital e do CESAR - e compreender como o Recife se consolidou como um dos principais ecossistemas de inovação do país.

Além da ambientação histórica e institucional, o estande contará com uma programação acessível e pensada para todos os públicos, especialmente jovens e estudantes do ensino básico. Entre as atividades estão: imersões em realidade virtual com o AdotaPet, o desafio da Moeda Capiba, oficinas de criação de games e uso de impressoras 3D, jogos interativos, painéis com iniciativas como o Embarque Digital e o projeto Futuras Cientistas, além de rodas de conversa sobre temas atuais, como tecnologia na educação, juventude inovadora e soluções sustentáveis.

“O estande celebra um passado inspirador, um presente pulsante e um futuro de infinitas possibilidades para o Recife”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

Fiocruz promove ciência acessível e combate à desinformação na SBPC

A Fiocruz também participa da 77ª Reunião Anual da SBPC com uma programação interativa que inclui jogos educativos, exposições, projetos institucionais, rodas de conversa e oficinas - todas voltadas à valorização da ciência no cotidiano da população.

Segundo a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, Marly Cruz, a participação da instituição reafirma o compromisso com a democratização do conhecimento, a valorização da educação científica e o combate à desinformação em saúde.

“A reunião da SBPC é uma oportunidade estratégica para ampliar o debate com a sociedade, especialmente num cenário em que ações fundamentais da saúde pública, como a vacinação, são ameaçadas pela desinformação”, ressalta Marly.

Além das atividades nos estandes, a Fundação promoverá rodas de conversa, mesas-redondas e minicursos, abordando temas estratégicos como mudanças climáticas, equidade de gênero e diversidade na ciência.

Dentre as ações voltadas à formação científica de crianças e jovens, estão o projeto Meninas e Mulheres na Ciência, a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma) e o STEM na Saúde, que promove mentoria entre meninas e pesquisadoras das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Na Tenda da SBPC Jovem, Carlos Gadelha, do Centro de Estudos Estratégicos Antonio Ivo de Carvalho (CEE/Fiocruz), participará de uma roda de conversa sobre o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis) e o papel da inovação tecnológica para a soberania sanitária nacional.

Já na programação da SBPC Mulher, haverá uma roda de conversa sobre o uso da linguagem audiovisual na divulgação científica, com exibição do documentário Ciência Delas — resultado de uma tese acadêmica que transforma conteúdo técnico em uma narrativa sensível e acessível ao grande público.

A programação da Fiocruz incluirá também jogos educativos sobre leishmaniose, HIV, HTLV, dengue, zika, chikungunya, vacinação e o SUS. Exposições sobre as coleções biológicas da instituição, mostras audiovisuais e atividades que integram arte e ciência completam a proposta, que busca informar, sensibilizar, estimular o pensamento crítico e fortalecer o vínculo com os jovens — foco principal da participação da Fundação nesta edição da SBPC.

*Com informações do Jornal da Ciência