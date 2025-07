Recife recebe a 77ª Reunião Anual da SBPC com programação gratuita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) será realizada de 14 a 19 de julho na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife, com inscrições abertas ao público.

A cerimônia de abertura acontece no domingo (13), no Teatro do Parque, e toda a programação — com exceção dos minicursos — será gratuita.

Com mais de 200 atividades, o evento convida a população a participar de oficinas, exposições, palestras, rodas de conversa, feiras científicas, apresentações culturais e ações voltadas a públicos de todas as idades. A proposta é transformar a cidade em um grande palco de conhecimento, diálogo e inclusão.

Maior evento científico da América Latina

Sob o tema “Progresso é ciência em todos os territórios”, esta será a sexta vez que Recife recebe a reunião anual da SBPC. A expectativa da organização é que mais de 20 mil pessoas circulem pelo campus da UFRPE, em Dois Irmãos, ao longo da semana.

É a primeira vez que o evento acontece na UFRPE. A programação busca conectar ciência, educação e cultura à diversidade da sociedade brasileira. Participam cientistas do Brasil e do exterior, estudantes, professores, lideranças sociais, representantes de povos tradicionais e populares, além de autoridades como a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o CEO da American Association for the Advancement of Science (AAAS), Sudip S. Parikh.

Um dos momentos simbólicos será a posse da nova Diretoria da SBPC. A cientista Francilene Garcia, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), assumirá a presidência da entidade. Pela primeira vez, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) serão lideradas simultaneamente por mulheres cientistas.

Espaços temáticos e diversidade de públicos

Além da programação científica, o evento contará com espaços temáticos que promovem experiências para diferentes públicos:

SBPC Criança – atividades de iniciação científica voltadas ao público infantil;

SBPC Jovem – oficinas, planetário e feira de ciências para estudantes;

SBPC Afro-Indígena e Comunidades Tradicionais** – rodas de conversa e oficinas com povos originários e tradicionais;

SBPC Mulher – debates sobre gênero, raça e geração na ciência;

SBPC Cultural – apresentações artísticas e gastronomia multicultural.

Outro destaque é a ExpoT&C – Exposição de Ciência, Tecnologia e Inovação, considerada a maior mostra científica do país, com estandes interativos de universidades, startups, museus, centros de pesquisa e agências de fomento.

Inscrições gratuitas

As inscrições estão disponíveis no site oficial:https://ra.sbpcnet.org.br/77RA. Os minicursos e webminicursos exigem inscrição prévia e o pagamento de uma taxa simbólica.

Realizada desde 1949, a Reunião Anual da SBPC é o maior encontro entre ciência e sociedade no Brasil, e se consolidou como um espaço fundamental de debate sobre políticas públicas, educação, inovação e justiça social.