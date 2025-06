UFRPE sediará Reunião Anual da SBPC

Fundada em 1948, por um grupo de cientistas que protestava contra a decisão do governo do São Paulo em transformar o Butantã em produtor de vacinas, retirando a parte de pesquisas da instituição, a SBPC teve sua primeira reunião anual (RASBPC) em Campinas em 1949, e desde então realiza anualmente o maior evento científico do Brasil. Pernambuco já sediou cinco RASBPC e teve sua Secretaria Regional criada em 1961, embora tenha sediado a 7ª RASBPC em 1955, sendo a primeira realizada no Norte-Nordeste. A 26ª RASBPC ocorreu em 1974, tendo como novidade a introdução de seminários e mesas-redondas no evento. Em 1993, foi realizada a 45ª RASBPC, ocorrendo pela primeira vez a SBPC Jovem e a Expociência, atualmente Ciência Jovem e Expotec.

Em 2003, ocorreu na UFPE a 55ª RASBPC que teve um público presencial com mais de 17.000 participantes, até então a maior de todas as reuniões. Como inovação, a reunião ocorreu em seis cidades do interior do Estado. A última RASBPC em Pernambuco foi a 65ª em 2013, que além de mais uma vez bater o recorde de participantes presenciais (23.234), a reunião foi realizada em duas semanas. A primeira semana em universidades do interior (seis cidades) e a segunda semana na UFPE, adicionando a Expomunicípios a sua programação. Vale salientar que na 53ª RASBPC, em 2001, em Salvador, a prefeitura do Recife inscreveu aproximadamente 2.500 professores de sua rede de ensino e foi o fato de destaque daquele evento. Também foram realizadas em nosso Estado cinco reuniões regionais da SBPC (2004, 2005, 2007, 2009 e 2010), sendo que na reunião de 2005, foram inscritos em torno de 10.000 participantes. Portanto, o estado de Pernambuco tem tradição na realização das RASBPC. Este ano, será realizada na UFRPE a 77ª RASBPC que terá com título "Progresso da Ciência em todos os territórios" de 13 a 17 de julho, com atividades gratuitas e aberta ao público em geral. As inscrições já podem ser feitas no site https://ra.sbpcnet.org.br/77RA/. A reunião será presencial com transmissão online para todo o País. A programação inclui atividades culturais, conferências, exposições, mesas-redondas, minicursos, sessão de pôsteres e webminicursos, tendo como principal objetivo mostrar para a população e governantes a importância da Ciência no desenvolvimento de um Brasil mais justo, plural e conectado. As RASBPC são caracterizadas além da participação de grande público, pela presença de cientistas nacionais e internacionais, inclusive com presenças de vencedores do Prêmio Nobel, presidentes da República em várias ocasiões, ministros, e presidentes de associações científicas do Brasil e do Exterior. A reitoria da UFRPE e a SBPC estão preparando uma programação que contará com palestrantes nacionais e internacionais que irão expor e discutir os mais modernos temas educacionais, científicos e tecnológicos da atualidade e certamente será mais um grande evento da SBPC em nosso Estado, obviamente com novidades, participe!

José Antônio Aleixo da Silva, professor Titular da UFRPE, ex-secretário regional, conselheiro e diretor da SBPC, membro e ex-presidente da Academia Pernambucana de Ciências.