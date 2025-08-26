Inscrições de produções científicas para o Congresso de Inovação na Educação estão abertas
O 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, terá apresentações de trabalhos científicos. Interessados já podem inscrever as produções
O Espaço do Conhecimento faz parte da programação do 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, e está recebendo produções científicas e relatos de experiência, nacionais e internacionais, de pesquisadores, estudantes e profissionais.
Os interessados podem enviar seus trabalhos e conferir o edital completo até o dia 31 de agosto pelo site. E os classificados devem ser divulgados no dia 5 de setembro.
As apresentações acontecem durante o congresso, que acontece de 1 a 3 de outubro, feitas de forma presencial ou remota. Cada exposição terá até 15 minutos.
Informações sobre a inscrição
Os trabalhos devem estar alinhados a uma das áreas temáticas previstas no edital, são elas:
- Educação Básica
- Educação Profissional e Técnica
- Educação Superior e Tecnológica
- Educação Transversal, Corporativa, Social
- Além dos Muros do Mundo do Trabalho
O autor deve enviá-los no formato de Artigo Científico ou Relato de Experiências, informando no ato da inscrição.
As pesquisas selecionadas vão ser apresentadas exclusivamente na modalidade de Comunicação Oral e publicados nos canais do Congresso.
Além disso, os 10 melhores de cada formato irão compor um e-book especial, junto com o vencedor do Prêmio Lucilo Ávila.
21° Congresso Internacional de Inovação na Educação
O congresso acontece do dia 1 a 3 de outubro, no Recife Expo Center ou 100% online, e terá uma programação especial recheada de palestras, premiações, espaços interativos e lançamento de livros.