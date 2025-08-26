Inscrições de produções científicas para o Congresso de Inovação na Educação estão abertas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, terá apresentações de trabalhos científicos. Interessados já podem inscrever as produções

O Espaço do Conhecimento faz parte da programação do 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, e está recebendo produções científicas e relatos de experiência, nacionais e internacionais, de pesquisadores, estudantes e profissionais.



Os interessados podem enviar seus trabalhos e conferir o edital completo até o dia 31 de agosto pelo site. E os classificados devem ser divulgados no dia 5 de setembro.

As apresentações acontecem durante o congresso, que acontece de 1 a 3 de outubro, feitas de forma presencial ou remota. Cada exposição terá até 15 minutos.

Informações sobre a inscrição

Os trabalhos devem estar alinhados a uma das áreas temáticas previstas no edital, são elas:



Educação Básica



Educação Profissional e Técnica



Educação Superior e Tecnológica



Educação Transversal, Corporativa, Social



Além dos Muros do Mundo do Trabalho

O autor deve enviá-los no formato de Artigo Científico ou Relato de Experiências, informando no ato da inscrição.

As pesquisas selecionadas vão ser apresentadas exclusivamente na modalidade de Comunicação Oral e publicados nos canais do Congresso.

Além disso, os 10 melhores de cada formato irão compor um e-book especial, junto com o vencedor do Prêmio Lucilo Ávila.

21° Congresso Internacional de Inovação na Educação

O congresso acontece do dia 1 a 3 de outubro, no Recife Expo Center ou 100% online, e terá uma programação especial recheada de palestras, premiações, espaços interativos e lançamento de livros.

