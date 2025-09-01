Previsão do tempo: setembro começa com tendência de chuva fraca em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar da previsão de pancadas fracas, últimos registros mostram acumulados acima de 30 mm em cidades do Agreste, Sertão e Região Metropolitana

A Agência Pernambucana de Águas e Climas prevê pancadas de chuva de intensidade fraca nesta segunda-feira (1) para a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste. Já o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco devem ter tempo firme, sem expectativa de chuva.

Acumulados das últimas 24h

Mesmo com a previsão de instabilidade moderada para o fim de semana, várias cidades registraram volumes significativos de chuva nas últimas 24 horas. O maior registro foi em Tupanatinga, no Agreste, com 32.07 mm, mas municípios da Região Metropolitana e do Sertão também tiveram acumulados acima de 20 mm. Veja lista:

Igarassu - 24,43 mm

Tupanatinga - 32,07 mm

São Lourenço da Mata - 30,91 mm

Cortês - 28,71 mm

Camaragibe - 26,2 mm

Chã de Alegria - 25,41 mm

Moreno - 25,38 mm

Vicência - 25,38 mm

Buenos Aires - 24,64 mm

Sertânia - 23,99 mm

Bonito - 23,29 mm

Gameleira - 20,34 mm

Tracunhaém - 20,32 mm

Ingazeira - 20,27 mm

Contatos da Defesa Civil

Em caso de ocorrências relacionadas à chuva, a população pode acionar a Defesa Civil de Pernambuco pelo telefone 199. Já no Recife, o atendimento é feito pelo número 0800-081-3400, que funciona 24 horas por dia.

