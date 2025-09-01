Previsão do tempo: setembro começa com tendência de chuva fraca em Pernambuco
Apesar da previsão de pancadas fracas, últimos registros mostram acumulados acima de 30 mm em cidades do Agreste, Sertão e Região Metropolitana
A Agência Pernambucana de Águas e Climas prevê pancadas de chuva de intensidade fraca nesta segunda-feira (1) para a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste. Já o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco devem ter tempo firme, sem expectativa de chuva.
Acumulados das últimas 24h
Mesmo com a previsão de instabilidade moderada para o fim de semana, várias cidades registraram volumes significativos de chuva nas últimas 24 horas. O maior registro foi em Tupanatinga, no Agreste, com 32.07 mm, mas municípios da Região Metropolitana e do Sertão também tiveram acumulados acima de 20 mm. Veja lista:
- Igarassu - 24,43 mm
- Tupanatinga - 32,07 mm
- São Lourenço da Mata - 30,91 mm
- Cortês - 28,71 mm
- Camaragibe - 26,2 mm
- Chã de Alegria - 25,41 mm
- Moreno - 25,38 mm
- Vicência - 25,38 mm
- Buenos Aires - 24,64 mm
- Sertânia - 23,99 mm
- Bonito - 23,29 mm
- Gameleira - 20,34 mm
- Tracunhaém - 20,32 mm
- Ingazeira - 20,27 mm
Contatos da Defesa Civil
Em caso de ocorrências relacionadas à chuva, a população pode acionar a Defesa Civil de Pernambuco pelo telefone 199. Já no Recife, o atendimento é feito pelo número 0800-081-3400, que funciona 24 horas por dia.
