Pernambuco | Notícia

Rio Duas Unas atinge alerta de inundação em Jaboatão dos Guararapes

Aumento do nível do rio é atribuído às intensas chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife na noite de sábado e na madrugada de domingo

Por Emannuel Bento Publicado em 31/08/2025 às 20:58
Vista aérea da barragem de Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Data: 10/5/2018
Vista aérea da barragem de Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Data: 10/5/2018 - ARNALDO CARVALHO/ACERVO JC IMAGEM/ILUSTRATIVA

O Rio Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, atingiu a cota de alerta de inundação neste domingo (31), segundo informou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

O nível de alerta para o rio é de 230 cm, enquanto a cota de inundação é de 330 cm.

O Duas Unas é o principal afluente do Rio Jaboatão, onde está localizada a barragem homônima, responsável pelo abastecimento de parte da Região Metropolitana do Recife.

Com aproximadamente 72 km de extensão, a bacia do rio apresenta uma densa rede de drenagem, característica das planícies aluviais.

Fortes chuvas no fim de semana

O aumento do nível do rio é atribuído às intensas chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife na noite de sábado (30) e na madrugada de domingo (31).

A APAC havia emitido alerta para chuvas de intensidade moderada a forte em áreas do litoral de Pernambuco.

As precipitações se concentraram principalmente na Região Metropolitana e na Mata Sul, estendendo-se pela madrugada e manhã de domingo.

Para esta segunda-feira (1º), a previsão indica ocorrência de chuvas fracas na Região Metropolitana, na Zona da Mata e no Agreste.

Defesa Civil

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, mas não obteve retorno até a publicação desta notícia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Jaboatão pelo telefone 0800-812-099 ou a Defesa Civil de Pernambuco pelo 199.

