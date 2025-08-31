Rio Duas Unas atinge alerta de inundação em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aumento do nível do rio é atribuído às intensas chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife na noite de sábado e na madrugada de domingo

Clique aqui e escute a matéria

O Rio Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, atingiu a cota de alerta de inundação neste domingo (31), segundo informou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

O nível de alerta para o rio é de 230 cm, enquanto a cota de inundação é de 330 cm.

O Duas Unas é o principal afluente do Rio Jaboatão, onde está localizada a barragem homônima, responsável pelo abastecimento de parte da Região Metropolitana do Recife.

Com aproximadamente 72 km de extensão, a bacia do rio apresenta uma densa rede de drenagem, característica das planícies aluviais.

Fortes chuvas no fim de semana

O aumento do nível do rio é atribuído às intensas chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife na noite de sábado (30) e na madrugada de domingo (31).

A APAC havia emitido alerta para chuvas de intensidade moderada a forte em áreas do litoral de Pernambuco.

As precipitações se concentraram principalmente na Região Metropolitana e na Mata Sul, estendendo-se pela madrugada e manhã de domingo.

Para esta segunda-feira (1º), a previsão indica ocorrência de chuvas fracas na Região Metropolitana, na Zona da Mata e no Agreste.

Defesa Civil

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, mas não obteve retorno até a publicação desta notícia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Jaboatão pelo telefone 0800-812-099 ou a Defesa Civil de Pernambuco pelo 199.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />