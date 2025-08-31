Rio Duas Unas atinge alerta de inundação em Jaboatão dos Guararapes
Aumento do nível do rio é atribuído às intensas chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife na noite de sábado e na madrugada de domingo
O Rio Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, atingiu a cota de alerta de inundação neste domingo (31), segundo informou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).
O nível de alerta para o rio é de 230 cm, enquanto a cota de inundação é de 330 cm.
O Duas Unas é o principal afluente do Rio Jaboatão, onde está localizada a barragem homônima, responsável pelo abastecimento de parte da Região Metropolitana do Recife.
Com aproximadamente 72 km de extensão, a bacia do rio apresenta uma densa rede de drenagem, característica das planícies aluviais.
Fortes chuvas no fim de semana
O aumento do nível do rio é atribuído às intensas chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife na noite de sábado (30) e na madrugada de domingo (31).
A APAC havia emitido alerta para chuvas de intensidade moderada a forte em áreas do litoral de Pernambuco.
As precipitações se concentraram principalmente na Região Metropolitana e na Mata Sul, estendendo-se pela madrugada e manhã de domingo.
Para esta segunda-feira (1º), a previsão indica ocorrência de chuvas fracas na Região Metropolitana, na Zona da Mata e no Agreste.
Defesa Civil
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, mas não obteve retorno até a publicação desta notícia.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Jaboatão pelo telefone 0800-812-099 ou a Defesa Civil de Pernambuco pelo 199.
