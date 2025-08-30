fechar
Pernambuco | Notícia

Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Pernambuco

De acordo com a Agência, as pancadas de chuva devem se estender pela madrugada e manhã de domingo (31)

Por JC Publicado em 30/08/2025 às 23:59
Chuvas causam recorrentes transtornos e alagamentos para motoristas no Recife
Chuvas causam recorrentes transtornos e alagamentos para motoristas no Recife - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, neste sábado (30), um alerta para a possibilidade de chuvas com intensidade moderada a forte em áreas do litoral de Pernambuco. O aviso é válido pelas próximas 24 horas e se deve à atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado, que deixa o tempo instável.

De acordo com a Apac, as pancadas de chuva devem se concentrar, ainda na noite deste sábado, na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul, estendendo-se pela madrugada e manhã de domingo (31). Já na Mata Norte, a previsão é de precipitações mais intensas durante a manhã e tarde. No Agreste, a chuva deve ocorrer de forma mais fraca a moderada.

A Defesa Civil do Recife informou que está em regime de plantão permanente e pode ser acionada pelos telefones 0800.081.3400 e (81) 3036-4873. As chamadas são gratuitas e o serviço funciona 24 horas por dia.

O órgão orienta que moradores de áreas de risco procurem locais seguros em caso de necessidade e acionem a Defesa Civil para solicitar apoio.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

"Esta fase foi vencida": Feitosa projeta aprovação de novos empréstimos de Raquel Lyra na Alepe
ALEPE

"Esta fase foi vencida": Feitosa projeta aprovação de novos empréstimos de Raquel Lyra na Alepe
Marcha para Jesus reúne cristãos em ato de fé e solidariedade no Recife
RELIGIÃO

Marcha para Jesus reúne cristãos em ato de fé e solidariedade no Recife

Compartilhe

Tags