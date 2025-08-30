Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Pernambuco
De acordo com a Agência, as pancadas de chuva devem se estender pela madrugada e manhã de domingo (31)
Clique aqui e escute a matéria
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, neste sábado (30), um alerta para a possibilidade de chuvas com intensidade moderada a forte em áreas do litoral de Pernambuco. O aviso é válido pelas próximas 24 horas e se deve à atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado, que deixa o tempo instável.
De acordo com a Apac, as pancadas de chuva devem se concentrar, ainda na noite deste sábado, na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul, estendendo-se pela madrugada e manhã de domingo (31). Já na Mata Norte, a previsão é de precipitações mais intensas durante a manhã e tarde. No Agreste, a chuva deve ocorrer de forma mais fraca a moderada.
A Defesa Civil do Recife informou que está em regime de plantão permanente e pode ser acionada pelos telefones 0800.081.3400 e (81) 3036-4873. As chamadas são gratuitas e o serviço funciona 24 horas por dia.
O órgão orienta que moradores de áreas de risco procurem locais seguros em caso de necessidade e acionem a Defesa Civil para solicitar apoio.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />