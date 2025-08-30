Marcha para Jesus reúne cristãos em ato de fé e solidariedade no Recife
Evento chegou à 27ª edição no Recife com shows, arrecadação de alimentos e ações de saúde em parceria com a prefeitura
A Avenida Boa Viagem foi tomada por fé, música e oração neste sábado (30), durante a 27ª edição da Marcha para Jesus. Segundo a organização, cerca de 60 mil pessoas participaram do evento, que é considerado um dos maiores encontros cristãos do calendário pernambucano.
A caminhada começou por volta das 14h, nas imediações do Edifício Castelinho, e seguiu até o Parque Dona Lindu, onde ocorreram apresentações musicais e momentos de oração. Ao longo do percurso, seis trios elétricos animaram os fiéis, que também fizeram paradas para orações coletivas.
Solidariedade e ação social
Além da celebração religiosa, a Marcha reforçou seu caráter social com a campanha de arrecadação de alimentos em parceria com o G10 Favelas. Os pontos de coleta foram instalados na Pracinha de Boa Viagem e no Parque Dona Lindu.
“São 35 milhões de pessoas que ainda convivem com a insegurança alimentar no Brasil. Essa é uma oportunidade de unir fé e solidariedade para ajudar quem mais precisa”, destacou Fausto Filho, presidente nacional do G10 Favelas.
A edição de 2025 também contou com a parceria da Secretaria de Saúde do Recife, que disponibilizou serviços como aferição de pressão arterial, vacinas e testes rápidos no local.
Shows e atrações culturais
Após a caminhada, o público se concentrou no Parque Dona Lindu para os shows de artistas e ministérios cristãos, entre eles Renascer Praise, Gabriel Guedes, Midian Lima, Victin, Nova Geração e Gisella Santos.
A programação incluiu ainda atividades voltadas ao público infantil, como trenzinho e apresentações de dança, além da presença de intérpretes de Libras para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva.
Unidade entre denominações
A Marcha para Jesus no Recife é organizada pela Igreja Renascer e conta com apoio de diversas denominações evangélicas e comunidades católicas carismáticas. Para o bispo Daniel Domingos, coordenador da Marcha em Pernambuco, a edição de 2025 superou as expectativas.
“Foi um dia extraordinário, em que Pernambuco celebrou o poder de Jesus com milhares de pessoas louvando a Deus na orla de Boa Viagem”, afirmou.
Tradição no calendário cristão
Criada originalmente na Inglaterra, a Marcha para Jesus chegou ao Brasil nos anos 1990 e hoje é realizada em diferentes cidades do País. No Recife, o evento se consolidou como uma tradição anual, reunindo fiéis locais e visitantes de outras regiões em um dia de celebração da fé cristã.