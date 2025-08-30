Marcha para Jesus reúne cristãos em ato de fé e solidariedade no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento chegou à 27ª edição no Recife com shows, arrecadação de alimentos e ações de saúde em parceria com a prefeitura

Clique aqui e escute a matéria

A Avenida Boa Viagem foi tomada por fé, música e oração neste sábado (30), durante a 27ª edição da Marcha para Jesus. Segundo a organização, cerca de 60 mil pessoas participaram do evento, que é considerado um dos maiores encontros cristãos do calendário pernambucano.

A caminhada começou por volta das 14h, nas imediações do Edifício Castelinho, e seguiu até o Parque Dona Lindu, onde ocorreram apresentações musicais e momentos de oração. Ao longo do percurso, seis trios elétricos animaram os fiéis, que também fizeram paradas para orações coletivas.

Leia Também Marcha para Jesus chega à 27ª edição em Pernambuco com expectativa de 60 mil fiéis

Solidariedade e ação social

Além da celebração religiosa, a Marcha reforçou seu caráter social com a campanha de arrecadação de alimentos em parceria com o G10 Favelas. Os pontos de coleta foram instalados na Pracinha de Boa Viagem e no Parque Dona Lindu.

“São 35 milhões de pessoas que ainda convivem com a insegurança alimentar no Brasil. Essa é uma oportunidade de unir fé e solidariedade para ajudar quem mais precisa”, destacou Fausto Filho, presidente nacional do G10 Favelas.

A edição de 2025 também contou com a parceria da Secretaria de Saúde do Recife, que disponibilizou serviços como aferição de pressão arterial, vacinas e testes rápidos no local.

Shows e atrações culturais

Após a caminhada, o público se concentrou no Parque Dona Lindu para os shows de artistas e ministérios cristãos, entre eles Renascer Praise, Gabriel Guedes, Midian Lima, Victin, Nova Geração e Gisella Santos.

A programação incluiu ainda atividades voltadas ao público infantil, como trenzinho e apresentações de dança, além da presença de intérpretes de Libras para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva.

Marcha para Jesus 2025 - Severino Soares/JC IMAGEM Marcha para Jesus 2025 - Severino Soares/JC IMAGEM Marcha para Jesus 2025 - Severino Soares/JC IMAGEM Marcha para Jesus 2025 - Severino Soares/JC IMAGEM Marcha para Jesus 2025 - Severino Soares/JC IMAGEM Marcha para Jesus 2025 - Severino Soares/JC IMAGEM Marcha para Jesus 2025 - Divulgação/ Level 21 Consultoria

Unidade entre denominações

A Marcha para Jesus no Recife é organizada pela Igreja Renascer e conta com apoio de diversas denominações evangélicas e comunidades católicas carismáticas. Para o bispo Daniel Domingos, coordenador da Marcha em Pernambuco, a edição de 2025 superou as expectativas.

“Foi um dia extraordinário, em que Pernambuco celebrou o poder de Jesus com milhares de pessoas louvando a Deus na orla de Boa Viagem”, afirmou.

Tradição no calendário cristão

Criada originalmente na Inglaterra, a Marcha para Jesus chegou ao Brasil nos anos 1990 e hoje é realizada em diferentes cidades do País. No Recife, o evento se consolidou como uma tradição anual, reunindo fiéis locais e visitantes de outras regiões em um dia de celebração da fé cristã.

