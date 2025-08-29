fechar
Marcha para Jesus chega à 27ª edição em Pernambuco com expectativa de 60 mil fiéis

27ª edição da Marcha para Jesus em Pernambuco reúne 60 mil fiéis; Concentração no Edifício Castelinho, terminando no Parque Dona Lindu

Por TV Jornal Publicado em 29/08/2025 às 16:58
A 27ª edição da Marcha para Jesus acontece neste sábado em Pernambuco e deve reunir cerca de 60 mil pessoas.

O evento, já consolidado no calendário cristão do Estado, terá concentração às 14h, nas proximidades do Edifício Castelinho, de onde os fiéis seguirão em caminhada até o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

Atrações confirmadas

No destino final da marcha, o público poderá acompanhar diversas apresentações culturais e musicais.

Entre as atrações confirmadas estão Renascer Praise, Gabriel Guedes, JP, Midian Lima, Vitim e Nova Geração.

Celebração de fé e paz

Mais do que um ato religioso, a Marcha para Jesus é apresentada como um movimento de fé, esperança e também de união.

A organização destaca que não se trata de uma iniciativa de uma única igreja, mas de um encontro coletivo em favor da paz e do amor ao próximo, independentemente da religião.

Serviços de saúde e ação solidária

Durante o evento, a Secretaria de Saúde de Pernambuco e a Secretaria de Saúde do Recife oferecerão serviços de atendimento à população.

Os participantes também são incentivados a levar alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade por meio de uma parceria com o G10 Favelas.

Percurso

A concentração da Marcha para Jesus começa às 14h no Edifício Castelinho, seguindo em caminhada até o Parque Dona Lindu, onde será realizada a programação cultural e musical.

